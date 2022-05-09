"Завтра нацизм захлисне всю Європу": Лукашенко виступив із промовою про війну в Україні до 9 травня

Лідер Білорусі запевнив, що народ республіки не є агресором, проте він не має "ні юридичного, ні морального права" не підтримувати Росію.

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Білорусь не має права не підтримувати РФ у війні проти України, якій у результаті ще доведеться звертатися до влади республіки, щоб "врятувати" свою цілісність і єдність. Про це глава білоруської держави Олександр Лукашенко сказав після церемонії покладання квітів на площі Перемоги в Мінську в понеділок, 9 травня, повідомляє телеграм-канал "Пул першого".

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Лукашенко сказав, що Захід не може вступати у відкриту військову конфронтацію з РФ та Білоруссю і тому "накачує Україну зброєю, воює з меморіалами, символами, ветеранами".

"І це ваші західні еліти виростили цього монстра: повалили законну владу, озброїли до зубів новоявлених поплічників Бандери та Шухевича. Зробили нацизм державною ідеологією, зіштовхнули братів українців і росіян", — заявив білоруський лідер.

Водночас Лукашенко у своїй промові попередив, що фашизм не може бути замкнутий у межах однієї держави, і "завтра він захлисне всю Європу".

"Хотілося б, щоб і українці, які піддалися цьому, розуміли, що сьогодні з них роблять героїв, а завтра їх знищуватимуть, бо нацизм Європі не потрібен. У тих західних країнах хочуть, щоби нацизм був у нас. Щоб ми страждали... Україні треба подумати над тим, щоб не довелося звертатися до нас, щоб врятувати цілісність і єдність української держави. Там уже поділили Україну на частини. Там уже думають, який шматок відірвати собі. І ви їх знаєте", — додав глава Білорусі.

Лукашенко додав, що "весь західний світ воює проти РФ в Україні" та дорікає Білорусі через підтримку держави-агресора. У відповідь лідер республіки запевнив, що білоруси "не мають ні юридичного, ні морального права не підтримувати Росію".

"Ми завжди були разом. Ми завжди були єдині... Білоруси не агресори. Але, залишаючись союзником і стратегічним партнером братської Росії, ми її всіляко підтримуватимемо", — сказав глава республіки.

Нагадаємо, на початку травня в інтерв'ю Associated Press лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не очікував, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну "так затягнеться", зазначивши, що він робить усе, щоб зупинити війну.

Перед цим Лукашенко запевнив, що білоруські війська не братимуть участі в бойових діях.