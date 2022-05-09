"Завтра нацизм захлестнет всю Европу": Лукашенко выступил с речью о войне в Украине к 9 мая

Лидер Беларуси заверил, что народ республики не агрессор, однако он не имеет "ни юридического, ни морального права" не поддерживать Россию.

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У Беларуси нет права не поддерживать РФ в войне против Украины, которой в результате еще придется обращаться к властям республики, чтобы "спасти" свою целостность и единство. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко сказал после церемонии возложения цветов на площади Победы в Минске в понедельник, 9 мая, передает телеграм-канал "Пул первого".

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Лукашенко сказал, что Запад не может вступать в открытую военную конфронтацию с РФ и Беларусью, и поэтому "накачивает Украину оружием, воюет с мемориалами, символами, ветеранами".

"И это ваши западные элиты взрастили этого монстра: свергли законную власть, вооружили до зубов новоявленных приспешников Бандеры и Шухевича. Сделали нацизм государственной идеологией, столкнули братьев украинцев и россиян", — заявил белорусский лидер.

В то же время Лукашенко в своей речи предупредил, что фашизм не может быть замкнут в границах одного государства и "завтра он захлестнет всю Европу".

"Хотелось бы, чтобы и украинцы, которые поддались этому, понимали, что сегодня из них делают героев, а завтра их будут уничтожать, потому что нацизм Европе не нужен. В тех западных странах хотят, чтобы нацизм был у нас. Чтобы мы страдали… Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают какой кусок оторвать себе. И вы их знаете", — добавил глава Беларуси.

Лукашенко добавил, что "весь западный мир воюет против РФ в Украине" и упрекает Беларусь в поддержке государства-агрессора. В ответ на это лидер республики заверил, что белорусы "не имеют ни юридического, ни морального права не поддерживать Россию".

"Мы всегда были вместе. Мы всегда были едины… Белорусы не агрессоры. Но оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России мы будем ее всячески поддерживать", — сказал глава республики.

Напомним, в начале мая в интервью Associated Press лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не ожидал, что полномасштабное вторжение РФ в Украину "так затянется", отметив, что он делает все, чтобы остановить войну.

Перед этим Лукашенко заверил, что белорусские войска участвовать в боевых действиях не будут.