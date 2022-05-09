"И не таким рога обламывали": Лукашенко пригрозил ядерным оружием странам НАТО (видео)

По словам президента страны-агрессора, армия Беларуси не сможет противостоять войскам НАТО, но у Минска есть оборонный договор с Россией.

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Белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил Польше и Литве, если они решатся на военное вторжение в Беларусь. Соответствующее заявление глава государства сделал после выступления на церемонии по случаю Дня победы в Минске.

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По его словам, он не исключает потенциальную военную угрозу со стороны стран НАТО.

Однако, как утверждает Александр Лукашенко, Беларусь "и не таким рога обламывала" и его страна "не должна повторять 1941 год".

"Поэтому если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня настораживает. Было 3 тыс. человек, сегодня подтянули в Польшу и Литву 32 тысячи. Говорят, уже под 40 тыс. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил: мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим", — заверил президент Беларуси после церемонии.

Лукашенко признал, что белорусская армия не сможет противостоять войскам Североатлантического Альянса, но у Минска в качестве защиты своего суверенитета воспользуется оборонным договором, который был подписан с Россией.

По словам главы Беларуси, он в последнее время часто общается с президентом РФ Владимиром Путиным на тему возможной агрессии со стороны НАТО.

"Не надо забывать, что сзади Россия — ядерная держава. И у нас соответствующий договор… Никому не нужна война и, прежде всего, солдатам. А раз солдатам война не нужна — значит ее не будет. Не переживай, ваше дело — рожать детей и растить, все", — подчеркнул Лукашенко и добавил, что агрессору не удастся победить народ, который воюет на своей территории.

[ + – ] Лукашенко пригрозил странам НАТО в случае вторжения в Беларусь

Напомним, 9 мая президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с речью, которая была посвящена войне в Украине. По его словам, официальный Минск не является агрессором по отношению к украинцам, но не имеет "ни юридического, ни морального права" не поддерживать Россию в полномасштабном вторжению в нашу страну.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко назвал сроки завершения полномасштабной войны в Украине. Президент страны-агрессора уверен, что вооруженный конфликт против ВС РФ затянулся и он делает все возможное для его прекращения. Лукашенко также переложил ответственность за полномасштабное вторжение России в Украину на американского лидера Джо Байдена.