РФ перестала обстрілювати Україну з Білорусі через дефіцит ракет, — військовий експерт

За словами Олега Жданова, у країни-агресора закінчилися Калібри для комплексів "Іскандер", дальність яких дозволяє покрити всю територію України.

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Росія перестала обстрілювати Україну з Білорусі, оскільки в російської армії закінчились ракети "Калібр" сухопутного базування для комплексів "Іскандер". Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю агенції "РБК-Україна".

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Дальність "Калібрів" становить приблизно 1,5 тис. км, що дозволяє їм покривати всю територію України. Звичайною балістичною ракетою "Іскандер" може бити на відстань до 500 км, тому ЗС РФ фактично не може нікуди дістати з території Білорусі, пояснює Жданов. Водночас він упевнений, що "якийсь іскандерівський підрозділ вони там залишили".

Проте решту ракетних бригад вони перекинули в Бєлгородську і Ростовську області, оскільки основні сили Росії сконцентровані в східній частині України. "Зараз із територій, що прилягають до України, вони обстрілюють на ту дальність, на яку дістають", — уточнив експерт.

За його словами, "Калібри" залишилися на Чорноморському флоті, тому ЗС РФ перекинула на нього навантаження на запуски ракет. Щоб збільшити кількість ракетних запусків, Росія підключила свої підводні човни.

Наразі країна-агресор для бомбардувань України використовує ще й стратегічну авіацію.

"Вона обстрілює нас ракетами повітря-земля, не залітаючи на територію України. Для цього Росія використовує бомбардувальники ТУ-22М3 та ракети "Онікс", Х-59. Тобто вони дійшли до старих радянських запасів", — заявив Жданов.

Як зазначає військовий експерт, те озброєння, яке Україна вже отримала від західних країн, поки що ніяк не вплинуло на перебіг бойових дій.

"Якщо воно й з'явилося на лінії фронту, на якомусь напрямку, то там поодинокі зразки. Ось коли туди прийде наша бригада, яка буде повністю оснащена західним озброєнням — ось тоді говоритимемо, чи воно впливає і наскільки", — додав Жданов.

Нагадаємо, в РФ закінчилася високоточна зброя, у хід ідуть старі боєприпаси. Збройним силам РФ буде складно оновити запаси використаного в Україні озброєння.

Раніше Фокус писав, що війська РФ вперше завдали ракетного удару по Україні радянськими ракетами Х-22.