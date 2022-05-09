Без "Калібрів": у РФ закінчилася високоточна зброя, в хід йдуть старі боєприпаси

Як повідомляє британська розвідка, Збройним силам РФ буде складно оновити запаси вже використаної в Україні високоточної зброї. Ще рік тому Росія хвалилася великою кількістю військової техніки.

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Російська армія практично вичерпала свої запаси високоточної зброї. Про це повідомляє британська розвідка.

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Натомість ЗС РФ дедалі більше використовують старі боєприпаси. Вони менш надійні, менш точні та їх легко перехопити.

На початку свого вторгнення в Україну Росія публічно заявляла про свою здатність завдавати точкових ударів та обмежувати побічні збитки. Йшлося, що так українські міста та мирне населення не постраждають внаслідок бомбардувань. Проте воєнні дії в Україні тривають набагато довше, ніж спочатку планувала РФ. Внаслідок цього запаси високоточної зброї виснажилися, а російська армія змушена перейти на старі боєприпаси, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

Водночас оновити запаси використаних протягом війни боєприпасів Збройним силам РФ буде дуже складно, вважають у Лондоні.

"Вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності завдавати високоточних ударів великого масштабу. Росія бомбардувала українські міста та селища інтенсивно та невиборно, майже не дбаючи про жертви серед цивільного населення", — наголошують у британському уряді.

Про те, що Росія "робить ставку на високоточну зброю", російські ЗМІ писали ще рік тому. Тоді повідомляли, що Путін поставив завдання оснастити ЗС РФ високоточним озброєнням великої дальності. "Зараз у військах є і надходять нові крилаті ракети великої дальності Х-101, "Калібр", балістичні та крилаті ракети оперативно-тактичного комплексу "Іскандер", реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби різних калібрів", — заявляв тоді російський лідер.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ вперше завдали ракетного удару по Україні радянськими ракетами Х-22. Їхнє застосування може свідчити про те, що запаси "Калібрів" та "Іскандерів" дійсно вичерпуються.

Раніше Інститут вивчення війни заявив, що ЗС РФ використовують протикорабельні ракети проти наземних цілей через дефіцит інших.