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Военный Фокус Российско-украинская война

Без "Калибров": у РФ закончилось высокоточное оружие, в ход идут старые боеприпасы

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калибр, ракеты, вооружение
Фото: Википедия | Год назад РФ хвасталась большими запасами высокоточного вооружения

Как сообщает британская разведка, Вооруженным силам РФ будет сложно обновить запасы уже использованного в Украине высокоточного оружия. При этом еще год назад Россия хвасталась большим количеством военной техники.

Российская армия практически исчерпала свои запасы высокоточного оружия. Об этом сообщает британская разведка.

Вместо этого ВС РФ все больше используют старые боеприпасы. Они менее надежные, менее точные и легко перехватываются.

В начале своего вторжения в Украину Россия публично заявляла о своей способности наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб. Предполагалось, что таким образом украинские города и мирное население не пострадает в результате бомбардировок. Однако военные действия в Украине продолжаются намного дольше, чем изначально планировала РФ. В результате запасы высокоточного оружия истощились, а российская армия вынуждена перейти на старые боеприпасы, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

При этом обновить запасы использованных в течение войны боеприпасов Вооруженным силам РФ будет очень сложно, считают в Лондоне.

"Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить высокоточные удары крупного масштаба. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не заботясь о жертвах среди гражданского населения", — подчеркивают в британском правительстве.

О том, что Россия "делает ставку на высокоточное оружие", российские СМИ писали еще год назад. Тогда сообщалось, что Путин поставил задачу оснастить ВС РФ высокоточным вооружением большой дальности. "Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров", — заявлял тогда российский лидер.

Напомним, сегодня войска РФ впервые нанесли ракетный удар по Украине советскими ракетами Х-22. Их применение может говорить о том, что запасы "Калибров" и "Искандеров" действительно исчерпываются.

Ранее Институт изучения войны заявил, что ВС РФ используют противокорабельные ракеты по наземным целям из-за дефицита других.