Без "Калибров": у РФ закончилось высокоточное оружие, в ход идут старые боеприпасы

Как сообщает британская разведка, Вооруженным силам РФ будет сложно обновить запасы уже использованного в Украине высокоточного оружия. При этом еще год назад Россия хвасталась большим количеством военной техники.

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Российская армия практически исчерпала свои запасы высокоточного оружия. Об этом сообщает британская разведка.

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Вместо этого ВС РФ все больше используют старые боеприпасы. Они менее надежные, менее точные и легко перехватываются.

В начале своего вторжения в Украину Россия публично заявляла о своей способности наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб. Предполагалось, что таким образом украинские города и мирное население не пострадает в результате бомбардировок. Однако военные действия в Украине продолжаются намного дольше, чем изначально планировала РФ. В результате запасы высокоточного оружия истощились, а российская армия вынуждена перейти на старые боеприпасы, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

При этом обновить запасы использованных в течение войны боеприпасов Вооруженным силам РФ будет очень сложно, считают в Лондоне.

"Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить высокоточные удары крупного масштаба. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не заботясь о жертвах среди гражданского населения", — подчеркивают в британском правительстве.

О том, что Россия "делает ставку на высокоточное оружие", российские СМИ писали еще год назад. Тогда сообщалось, что Путин поставил задачу оснастить ВС РФ высокоточным вооружением большой дальности. "Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров", — заявлял тогда российский лидер.

Напомним, сегодня войска РФ впервые нанесли ракетный удар по Украине советскими ракетами Х-22. Их применение может говорить о том, что запасы "Калибров" и "Искандеров" действительно исчерпываются.

Ранее Институт изучения войны заявил, что ВС РФ используют противокорабельные ракеты по наземным целям из-за дефицита других.