ЗС РФ використовує протикорабельні ракети через дефіцит інших, — Інститут вивчення війни

Експерти зазначають, що ракети "Онікс" є досить дорогими для використання в другорядній ролі. Такими ракетами завдавали удару по Одеській області.

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Використання російськими військами для ударів по наземних об'єктах протикорабельних ракет "Онікс" може свідчити про нестачу у РФ інших типів високоточних боєприпасів великої дальності. Про це повідомляє старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США, військовий аналітик Майкл Кофман та Інститут вивчення війни (ISW).

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Удари по об'єктах військової інфраструктури на Одещині здійснені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракетами "Онікс". У Міноборони РФ заявляли, що вони завдали удару по логістичному центру на військовому аеродромі.

Кофман каже, що він все частіше інтерпретує такі пуски як ознаку того, що у ЗС РФ залишилося мало ракет великої дальності іншого типу.

"Це дорога система для використання як для другорядної ролі", — пише Майкл Кофман.

У Вашингтонському Інституті вивчення війни також вважають, що використання "Оніксів" може свідчити про те, що російські війська мають недостатню кількість ракет іншого типу.

"Російські сили мають дефіцит інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідні для знищення української логістики", — зазначають в ISW.

Нагадаємо, 2 травня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок якого були загиблі. Також у той день в Одеській області втретє атакували міст через Дністровський лиман.