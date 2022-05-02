ВС РФ в третий раз атаковали мост в Одесской области: что известно

Сообщается, что по территории Одесской области противник выпустил три ракеты, виден дым, однако система оповещения не сработала.

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В понедельник, 2 мая, от ракетного удара в очередной раз пострадал мост через Днестровский лиман. Российские войск в течение нескольких дней уже третий раз подряд обстреливают один и тот же гражданский объект в Одесской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

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[ + – ] Мост в Затоке.

"Одесская область. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман", — говорится в сообщении.

Сообщается, что по территории Одесской области противник выпустил три ракеты, свидетели произошедшего видели дым, однако система оповещения не сработала.

В УП подтвердили ракетный обстрел и сообщили, что пострадавших среди железнодорожников нет.

"Степень повреждения инфраструктуры определим после осмотра после отмены воздушной тревоги", — отмечается в сообщении главы правления УП Александра Камышина.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко сообщил, что обошлось без пострадавших. Чиновник также отметил, что украинским военным удалось сбить ударный беспилотник ВС РФ и подтвердил уничтожение "Байрактарами" ВСУ российского катера в Черном море.

Ранее Фокус сообщал, что россияне во второй раз в течение двух дней обстреляли ракетами железнодорожный мост в Одесской области. Мост проходит через Днестровский лиман и соединяет юг региона с материковой частью Украины.