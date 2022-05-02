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ЗС РФ втретє атакували міст в Одеській області: що відомо

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Слід у небі від ракети.
Фото: Скріншот | Слід у небі від ракети

Повідомляється, що по території Одеської області противник випустив три ракети, видно дим, проте система оповіщення не спрацювала.

У понеділок, 2 травня, від ракетного удару вкотре постраждав міст через Дністровський лиман. Російські війська протягом кількох днів уже третій раз поспіль обстрілюють один і той же цивільний об'єкт в Одеській області. Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Міст у Затоці., дністровський лиман,
Міст у Затоці

"Одеська область. Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що по території Одеської області противник випустив три ракети, свідки події бачили дим, проте система оповіщення не спрацювала.

В УП підтвердили ракетний обстріл і повідомили, що постраждалих серед залізничників немає.

"Ступінь пошкодження інфраструктури визначимо після огляду після скасування повітряної тривоги", — зазначається в повідомленні глави управління УП Олександра Камишина.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка повідомив, що обійшлося без постраждалих. Чиновник також зазначив, що українським військовим вдалося збити ударний безпілотник ЗС РФ та підтвердив знищення "Байрактарами" ЗСУ російського катера в Чорному морі.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни вдруге протягом двох днів обстріляли ракетами залізничний міст на Одещині. Міст проходить через Дністровський лиман і сполучає південь регіону з материковою частиною України.