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Війська РФ вперше завдали ракетного удару по Україні радянськими ракетами Х-22, — ЗМІ (фото)

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ракетний удар х-22
Стратегічний бомбардувальник Ту22М3 з ракетою Х-22

Маса бойової частини ракети може сягати однієї тонни. Їхнє застосування може говорити про те, що запаси "Калібрів" та "Іскандерів" дійсно вичерпуються.

Російські війська в ніч із 8 на 9 травня завдали ракетного удару радянськими крилатими ракетами Х-22, які запускалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела.

За даними джерел, ЗС РФ завдали удару по об'єктах у містах Донецької області з крилатих ракет повітряного базування Х-22 — це перший випадок із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

удар ракетами
Ракета Х-22

Було випущено до 6 ракет Х-22 по прифронтових містах Донецької області. Як пишуть у виданні, якщо російська авіація почала використовувати радянські ракети, це може означати, що "Калібри" й "Іскандери" у них дійсно вичерпуються.

Х-22 — це радянські крилаті ракети, які виготовлялися у 1960-1970 роках. Через фізичне старіння можуть бути небезпечними в експлуатації. До початку війни, як пишуть автори, ракети перебували на зберіганні, але формально вони перебували на озброєнні. Точна кількість ракет, які є на озброєнні армії агресора, невідома.

Маса бойової частини такої ракети може досягати 1 тонни. Стратегічні бомбардувальники зазвичай використовувалися для перенесення бомб, а не ракет.

Нагадаємо, війська РФ вдарили по Одеській області ракетами "Онікс" із території тимчасово окупованого Криму.

Раніше Інститут вивчення війни заявив, що ЗС РФ використовують протикорабельні ракети по наземних цілях через дефіцит інших.