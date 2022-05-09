Війська РФ вперше завдали ракетного удару по Україні радянськими ракетами Х-22, — ЗМІ (фото)

Маса бойової частини ракети може сягати однієї тонни. Їхнє застосування може говорити про те, що запаси "Калібрів" та "Іскандерів" дійсно вичерпуються.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські війська в ніч із 8 на 9 травня завдали ракетного удару радянськими крилатими ракетами Х-22, які запускалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними джерел, ЗС РФ завдали удару по об'єктах у містах Донецької області з крилатих ракет повітряного базування Х-22 — це перший випадок із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

[ + – ] Ракета Х-22

Було випущено до 6 ракет Х-22 по прифронтових містах Донецької області. Як пишуть у виданні, якщо російська авіація почала використовувати радянські ракети, це може означати, що "Калібри" й "Іскандери" у них дійсно вичерпуються.

Х-22 — це радянські крилаті ракети, які виготовлялися у 1960-1970 роках. Через фізичне старіння можуть бути небезпечними в експлуатації. До початку війни, як пишуть автори, ракети перебували на зберіганні, але формально вони перебували на озброєнні. Точна кількість ракет, які є на озброєнні армії агресора, невідома.

Маса бойової частини такої ракети може досягати 1 тонни. Стратегічні бомбардувальники зазвичай використовувалися для перенесення бомб, а не ракет.

Нагадаємо, війська РФ вдарили по Одеській області ракетами "Онікс" із території тимчасово окупованого Криму.

Раніше Інститут вивчення війни заявив, що ЗС РФ використовують протикорабельні ракети по наземних цілях через дефіцит інших.