ЗС РФ вдарили по Одеській області чотирма ракетами "Онікс": перші подробиці

Ракети випустили з комплексу Бастіон, який російські війська розмістили в окупованому Криму. Уперше цю зброю застосували у Сирії для атаки за складом озброєння та техніки у 2016 році.

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Збройні сили Росії вранці 9 травня завдали удару чотирма ракетами типу "Онікс" по Одеській області. Про це повідомила Одеська міськрада.

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Ракети випустили з ракетного комплексу "Бастіон" із території тимчасово окупованого Криму.

Ворожа армія продовжує знищувати об'єкти інфраструктури області та психологічно тиснути на цивільних, ймовірність продовження ракетних атак по регіону залишається високою, наголосили чиновники.

Повітряна тривога в області тривала з 09:08 до 09:55, зазначило "Суспільне". Влада зазначила, що не варто нехтувати попередженнями про небезпеку.

Одеська поліція 8 травня поінформувала про затримання чоловіка, який фотографував об'єкти інфраструктури. Його бачили у Суворовському районі Одеси, патрульні з'ясували, що фото чоловік надсилав абоненту із Росії.

Комплекс "Бастіон" і ракети "Онікс"

Береговий ракетний комплекс "Бастіон" із протикорабельною ракетою П-800 "Онікс"/"Яхонт" РФ розгорнула на території окупованого Криму в 2015 році. Він призначений для знищення цілей на відстані до 300 км.

[ + – ] Комплекс "Бастіон" використовується для ураження надводних кораблів

Комплекс використовується для ураження надводних кораблів різних класів і типів зі складу десантних з'єднань. Перший раз ЗС РФ застосували "Бастіон" по складу озброєння та військової техніки у 2016 році в Сирії.

Ракети "Онікс" розробили в СРСР у 1980-х роках. Це важка крилата ракета, її стартова маса — 3 т, а бойової частини — 200 кг. Дальність польоту ракети за змішаною траєкторією — до 120 км, а за комбінованою — до 300 км. Ракета на маршовій ділянці піднімається заввишки до 14 км, але на кінцевій ділянці — опускається до висоти 10 метрів.

[ + – ] Ракета "Онікс" розганяється до надзвукової швидкості

Головна особливість ракет "Онікс" полягає у методі їх запуску та розгону. Після старту вмикається твердопаливний розгінний блок у камері згоряння маршового двигуна. Блок за кілька секунд розганяє ракету до надзвукової швидкості, відключається та викидається з маршового двигуна потоком повітря.

Нагадаємо, що 7 травня армія РФ завдала удару 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації по місту Арциз Одеської області. Оперативне командування "Південь" відзвітувало про ураження "специфічного об'єкта".

Російські військові 2 травня завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеси, у той день загинула дитина.