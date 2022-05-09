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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ ударили по Одесской области четырьмя ракетами "Оникс": первые подробности

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Фото: Минобороны РФ | Комплекс "Бастион" используется для поражения надводных кораблей

Ракеты выпустили из комплекса "Бастион", который российские войска разместили в оккупированном Крыму. Первый раз это оружие применили в Сирии для атаки по складу вооружения и техники в 2016 году.

Вооруженные силы России утром 9 мая нанесли удар четырьмя ракетами типа "Оникс" по Одесской области. Об этом сообщил Одесский горсовет.

Ракеты выпустили из ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма.

Вражеская армия продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и психологически давить на гражданских, вероятность продолжения ракетных атак по региону остается высокой, подчеркнули чиновники.

Воздушная тревога в области продолжалась с 9:08 до 9:55, отметило "Суспильне". Власти отметили, что не стоит пренебрегать предупреждениями об опасности.

Одесская полиция 8 мая проинформировала о задержании мужчины, который фотографировал на телефон объекты инфраструктуры. Его видели в Суворовском районе Одессы, патрульные обнаружили, что фото мужчина отправлял абоненту из России.

Комплекс "Бастион" и ракеты "Оникс"

Береговой ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс"/"Яхонт" РФ развернула на территории оккупированного Крыма в 2015 году. Он предназначенный для уничтожения целей на дальности до 300 км.

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Комплекс "Бастион" используется для поражения надводных кораблей

Комплекс используется для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений. Первый раз ВС РФ применили "Бастион" по складу вооружения и военной техники в 2016 году в Сирии

Ракеты "Оникс" разработали в СССР в 1980-х годах. Это тяжелая крылатая ракетой, ее стартовая масса – 3 т, а боевой части – 200 кг. Дальность полета ракеты по смешанной траектории – до 120 км, а по комбинированной — до 300 км. Ракета на маршевом участке поднимается в высоту до 14 км, а на конечном участке – опускается до высоты 10 м.

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Ракета "Оникс" разгоняется до сверхзвуковой скорости

Главная особенность ракет "Оникс" состоит в методе их запуска и разгона. После старта включается твердотопливный разгонный блок в камере сгорания маршевого двигателя. Блок за несколько секунд разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости, отключается и выбрасывается из маршевого двигателя потоком воздуха.

Напомним, что 7 мая армия РФ нанесла удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации по городу Арцыз Одесской области. Оперативное командование "Юг" отчиталось о поражении "специфического объекта".

Российские военные 2 мая нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одессы, в тот день погиб ребенок.