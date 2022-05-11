"Боятися нічого", — Арестович про другий етап перевірки сил реагування Білорусі (відео)

Загроза з боку Білорусі є нереальною, оскільки без підтримки російської армії білоруські війська не підуть на Україну, вважає радник голови ОП.

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Генштаб Білорусі розпочав другий етап перевірки сил реагування та посилив угруповання військ у прикордонних із Україною районах. Проте Київ не бачить у цьому жодних загроз щодо України, оскільки дії білоруських військових не мають ознак підготовки до наступу. Таку оцінку діям Міноборони Білорусі надав радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

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[ + – ] Радник керівника ОП Олексій Арестович про дії Міноборони Білорусі (дивитися з 32:10)

За його словами, перевірка сил реагування, розпочата Міноборони Білорусі, не викликає занепокоєння в Києві, оскільки вона має плановий характер.

"Це планова перевірка готовності, і це планове навчання білоруських збройних сил. Весь цей рух по платформах, розвантаження, рух на полігонах, всяке таке має плановий характер. Не бачимо ознак підготовки до наступу на Україну", — заявив Арестович.

Радник вважає, що білоруські війська не були задіяні в перші місяці війни. І зараз білоруські війська без підтримки частин російської армії не підуть на Україну.

"Тоді ж було як: ось Київ штурмують добірні російські частини, а зараз що? Вони підуть без російських частин? Абсолютно нереально. Я не бачу приводу хвилюватися зараз", — сказав Арестович.

Він також зазначив, що на сьогодні в Білорусі залишилася мінімальна кількість військ РФ. Ідеться про 10-15 літаків і кілька тактичних ракетних комплексів. Яка кількість особового складу ЗС РФ перебуває в Білорусі, Арестович не уточнив, але згадав про десантні або механізовані підрозділи.

Крім того, радник вважає, що Росія поки що не в змозі ввести значне угруповання військ у Білорусь.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Росія не мала наміру завдавати ядерного удару по Києву й оголошувати масову мобілізацію 9 травня. За його словами, всі розмови про це були нічим іншим, як маніпуляціями Кремля.

Також Арестович пояснив, чому на початку наступу російських військ на південному напрямку не було підірвано мости на кордоні з Кримом. Радник керівника ОП вважає, що відповідальні за це люди виявили некомпетентність у цьому питанні.