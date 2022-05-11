"Опасаться нечего", — Арестович о втором этапе проверки сил реагирования Беларуси (видео)

Угроза со стороны Беларуси нереальна, поскольку без поддержки российской армии белорусские войска не пойдут на Украину, считает советник главы ОП.

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Генштаб Беларуси начал второй этап проверки сил реагирования и усилил группировку войск в приграничных с Украиной районах. Однако Киев не видит в этом каких-либо угроз в отношении Украины, поскольку действия белорусских военных не имеют признаков подготовки к наступлению. Такую оценку действиям Минобороны Беларуси дал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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[ + – ] Советник руководителя ОП Алексей Арестович о действиях Минобороны Беларуси (смотреть с 32:10)

По его словам, проверка сил реагирования, начатая Минобороны Беларуси, не вызывает беспокойства в Киеве, поскольку она носит плановый характер.

"Это плановая проверка готовности, и это плановое учение белорусских вооруженных сил. Все это движение по платформам, разгрузка, движение на полигоны, всякое такое носит плановый характер. Не видим признаков подготовки к наступлению на Украину", — заявил Арестович.

Советник считает, что белорусский войска не были задействованы в первые месяцы войны. И сейчас белорусские войска без поддержки частей российской армии не пойдут на Украину.

"Тогда же было как: вот Киев штурмуют отборные российские части, а сейчас-то чего? Они пойдут без российских частей? Абсолютно нереально. Я не вижу повода волноваться сейчас", — сказал Арестович.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Беларуси осталось минимальное количество войск РФ. Речь идет о 10-15 самолетах и нескольких тактических ракетных комплексах. Какое количество личного состава ВС РФ находится в Беларуси Арестович не уточнил, но упомянул о десантных или механизированных подразделениях.

Кроме того, советник считает, что Россия пока не в состоянии вести значительную группировку войск в Беларусь.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Россия не намеревалась наносить ядерный удар по Киеву и объявлять массовую мобилизацию 9 мая. По его словам, все разговоры об этом было не чем иным, как манипуляциями Кремля.

Также Арестович объяснил, почему в начале наступления российских войск на южном направлении не были взорваны мосты на границе с Крымом. Советник руководителя ОП считает, что ответственные за это люди проявили некомпетентность в этом вопросе.