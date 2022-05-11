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Военный Фокус Российско-украинская война

"Опасаться нечего", — Арестович о втором этапе проверки сил реагирования Беларуси (видео)

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Арестович о войсках Беларуси
Фото: Открытые источники | Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Угроза со стороны Беларуси нереальна, поскольку без поддержки российской армии белорусские войска не пойдут на Украину, считает советник главы ОП.

Генштаб Беларуси начал второй этап проверки сил реагирования и усилил группировку войск в приграничных с Украиной районах. Однако Киев не видит в этом каких-либо угроз в отношении Украины, поскольку действия белорусских военных не имеют признаков подготовки к наступлению. Такую оценку действиям Минобороны Беларуси дал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович о действиях Минобороны Беларуси (смотреть с 32:10)

По его словам, проверка сил реагирования, начатая Минобороны Беларуси, не вызывает беспокойства в Киеве, поскольку она носит плановый характер.

"Это плановая проверка готовности, и это плановое учение белорусских вооруженных сил. Все это движение по платформам, разгрузка, движение на полигоны, всякое такое носит плановый характер. Не видим признаков подготовки к наступлению на Украину", — заявил Арестович.

Советник считает, что белорусский войска не были задействованы в первые месяцы войны. И сейчас белорусские войска без поддержки частей российской армии не пойдут на Украину.

"Тогда же было как: вот Киев штурмуют отборные российские части, а сейчас-то чего? Они пойдут без российских частей? Абсолютно нереально. Я не вижу повода волноваться сейчас", — сказал Арестович.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Беларуси осталось минимальное количество войск РФ. Речь идет о 10-15 самолетах и нескольких тактических ракетных комплексах. Какое количество личного состава ВС РФ находится в Беларуси Арестович не уточнил, но упомянул о десантных или механизированных подразделениях.

Кроме того, советник считает, что Россия пока не в состоянии вести значительную группировку войск в Беларусь.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Россия не намеревалась наносить ядерный удар по Киеву и объявлять массовую мобилизацию 9 мая. По его словам, все разговоры об этом было не чем иным, как манипуляциями Кремля.

Также Арестович объяснил, почему в начале наступления российских войск на южном направлении не были взорваны мосты на границе с Крымом. Советник руководителя ОП считает, что ответственные за это люди проявили некомпетентность в этом вопросе.