Боротьба з фейками по-китайськи: Лукашенко запропонував лідерам ОДКБ обмежити інтернет

Інформаційна безпека країн ОДКБ перебуває під загрозою через фейки Заходу. Досвід Китаю щодо блокування інтернету має допомогти, упевнений президент Білорусі.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував лідерам країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) піти шляхом Китаю та обмежити доступ до інтернету. Таку заяву він зробив на ювілейній 30-й зустрічі голів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві, пише білоруське агентство "Белта".

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Такий варіант, на його думку, допоможе інформаційній безпеці та боротьбі з фейками. Лукашенко вважає, що Захід атакує країни ОДКБ фейками у соцмережах, і це загрожує інформаційній безпеці блоку.

"Треба подумати серйозно. Можливо, піти шляхом Китаю в інформаційній боротьбі, особливо в інтернеті", — підкреслив Лукашенко.

Союзу варто підвищити ефективність протидії викликам і загрозам в інформаційному просторі під час гібридної війни.

"Щоб цьому протистояти, варто максимально використовувати потенціал угоди ОДКБ від 2017 року про співпрацю в галузі інформаційної безпеки, активніше просувати ОДКБ у соціальних мережах, які інтенсивно використовують наші західні опоненти, з метою дієвого реагування на фейки й інформаційні вкидання", — заявив Лукашенко.

Завдання щодо інформаційного опору треба поставити зовнішньополітичним відомствам, спецслужбам і секретаріату ОДКБ, наголосив він.

"Повернення до колишнього порядку не буде"

Президент Білорусі зазначив, що історична епоха, яка існувала раніше, завершується.

"Повернення до колишнього порядку вже не буде. Не можна допустити створення нової міжнародної архітектури без нас. А вкидання на Заході вже робляться, і розмови про це ведуться. Вважаю, що ОДКБ має міцно зміцнити статус у міжнародній системі стримувань і противаг", — заявив голова держави.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін розповідав головам ОДКБ про діяльність американських біолабораторій в Україні. На його думку, організації "розробляли біологічну зброю".

У Білорусі 10 травня вирішили задіяти Сили спеціальних операцій, це пояснили концентрацією на кордоні з Україною приблизно 20 тисяч військових. Військовий експерт Олег Жданов наступного дня заявив, що ЗСУ мають бути готові до зіткнення з білоруською армією.

Радник голови ОП Олексій Арестович вважає загрозу від Білорусі дуже перебільшеною.