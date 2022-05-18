Поховав живцем. Як Пашинян у присутності Путіна та Лукашенка вбив цвях у кришку труни ОДКБ

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Щодо змістовної частини, Лукашенко пропонує протистояти НАТО в соцмережах. Правильний підхід, тому що в інших галузях шансів нуль. Ще звучали інтенції покращити координацію і згуртованість членів ОДКБ. Але цвях у труну цієї організації вбив Пашинян, який нагадав, що ОДКБ не просто не допомогла Вірменії у війні за Карабах, а й продовжувала продавати зброю їхньому противнику.

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Ви уявляєте рівень нікчемності цієї організації? Твої "союзники" продають твоєму ворогові зброю, а ти, як л*х, повинен дякувати їм за це.

Виступ Путіна взагалі був феєричним. Виявляється, Росія не проти вступу Фінляндії та Швеції, бо в неї із цими країнами проблем немає! Що!? А як же заяви про те, що НАТО має забратися у кордони 1997 року? Забули? Чи не те мали на увазі? А до чого тоді були ультиматуми Заходу? Виявляється, що не сам факт розширення становить загрозу, а наявність військової інфраструктури? Тобто країни стають членом альянсу, їхні війська відповідно стають армією НАТО, але проблеми в цьому немає?! Наближення кордонів "ворожого НАТО", з яким "Росія воює в Україні" — це вже не біда?! Ну, а чого б тут не згадати про час прильоту ракети з Фінляндії у Пітер, наприклад? Для будь-якої людини, яка критично мислить, таке на голову не налізе, але найгірше те, що росіяни з'їдять це л*йно, та ще й подякують Путіну. Дурість — це реально трагедія російського народу.

Путін усе профукав, усі геополітичні позиції Росії. "Північний потік-2", розширення НАТО, корисність для Китаю, вплив на Україну тощо.

І зробив він це завдяки своєму недоумству та жорсткій відсічі українського народу, який, згуртувавшись, дав добряче по зубах російським загарбникам і розбив міф про "другу армію світу". Ну і як тут не згадати відомий вислів (якщо не помиляюся, самого Зеленського): комік може стати президентом, а ось президент, який перетворюється на коміка — це трагедія. Сьогодні Путін реально схожий на клоуна, ще й посереднього. І це чудово собі усвідомлюють інші учасники ОДКБ, які навряд чи захочуть мати справу з кульгавою качкою Путіним і країною-невдахою Росією.

Єдиною соломинкою, за яку хапається Путін, і яку, як мантру, повторюють інші учасники ОДКБ, є начебто позитивний кейс участі організації у "врегулюванні ситуації в Казахстані", коли "великі" та "потужні" війська вийшли проти цивільного населення. Це крайній цинізм і примітивізм. Тому ОДКБ — це організація, яка теоретично може допомогти комусь з учасників зберегти владу, хоч і це не факт. Нічого більшого вона не може запропонувати своїм членам. Тому історія мертвонародженого інституту сягає свого логічного кінця. Амінь!

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