В Госдуме допустили введение сил ОДКБ на захваченные территории Украины

По словам генерал-полковника Андрея Картаполова, введение миротворцев может произойти после "достижения всех поставленных задач".

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Глава комитета российской Государственной думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов не исключает ситуацию, при которой на подконтрольные РФ территории Украины могут быть введены силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако по мнению генерала, на сегодня такой необходимости нет, пишет российское агентство "Интерфакс".

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"Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на освобожденных территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик", — заявил журналистам Картаполов 6 июня.

По его словам, Россия не согласится с тем, что военные подразделения стран НАТО "под видом миротворцев" могут оказаться на территории Украины. Вместе с тем полковник считает, что пока продолжается война, и до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные задачи, нет никакой необходимости в присутствии сил ОДКБ в Украине. Кроме того, генерал отметил, что ввести эти подразделения сама обстановка не позволяет.

"А вот на постконфликтном этапе регулирования возможны разные варианты, не исключено, что миротворцы ОДКБ потребуются", — заявил генерал.

Ранее постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский 1 июня сказал, что введение миротворцев ООН в Украину невозможно, поскольку цели, поставленные руководством страны, еще не достигнуты.

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Похоронил заживо. Как Пашинян в присутствии Путина и Лукашенко вбил гвоздь в крышку гроба ОДКБ

Напомним, в ходе проведения саммита лидеров ОДКБ в Москве, президент России Владимир Путин подробно обсуждал развязанную им войну в Украине. Однако, вопрос о введении сил организации для участия в войне не обсуждался.

Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Москве 16 мая рассказал о деятельности американских биолабораторий в Украине. Повторяя пропагандистские тезисы глава Кремля заявил, что Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, где "создавались компоненты биологического оружия".