Орбан заявил о возможной отправке миротворцев ЕС в Украину: Кремль назвал идею "очень опасной"

По мнению венгерского премьера, угроза третьей мировой войны — далеко не преувеличение. Полномасштабный конфликт с РФ становится более кровавым, а общие потери сторон, по его оценкам, превысили 100 тысяч.

Related video

В Евросоюзе близко подошли к вопросу отправки миротворческого контингента в Украину. Если этого не сделать, угроза третьей мировой войны станет реальной, сказал 31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому Rádió Kossuth.

"Мы близки к этой границе (направлению в Украину миротворцев, — ред), которая ранее считалась не переступаемой. Сначала это звучало невероятно, но теперь угроза мировой войны — не литературное преувеличение. Это действительно настоящая опасность", — подчеркнул премьер.

Безопасность Венгрии находится под угрозой, которая возрастает с риском эскалации большой войны, добавил глава правительства.

"Нет сомнений, что война становится все более кровавой и жестокой, число жертв с обеих сторон превышает 100 тысяч. Несмотря на это, число стран, вставших на путь мира, не увеличилось. Народ двинулся в сторону прекращения огня и переговоров, но до мировых лидеров это не дошло", — заметил Орбан.

По словам премьер-министра, смысл Евросоюза ставится под сомнение, поскольку он не может гарантировать ни мира, ни процветания.

"Есть много стран, которые не хотели быть там, где они сейчас. Провоенные партии поставили ЕС под угрозу. Если Европа продолжит слабеть, это может иметь далеко идущие последствия независимо от войны", — добавил он.

Прежде всего, как сказал чиновник, надо думать не о мирных переговорах, а о прекращении огня. Для этого парламент Венгрии 31 марта примет резолюцию, в которой содержится такой призыв.

"Если будет прекращение огня, то есть шанс говорить о ходе мирных переговоров. Необходимо прекращение огня, чтобы больше не разрушались города, не умирали мирные граждане"

Ввод миротворцев в Украину — позиции других стран

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал потенциально очень опасным обсуждение в Евросоюзе идеи об отправке миротворцев в Украину.

Последний раз идею идею ввода миротворческого контингента в Украину озвучивал президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Брюсселе 24 марта 2022 года. Тогда он акцентировал внимание на преступления ВС РФ в Мариуполе.

"Мариуполь похож на Варшаву 1944 года, когда нацисты зверски бомбили жилые дома, убивали людей, мирных жителей без всякой пощады. Сегодня российская армия ведет себя точно так же, как Гитлер", — говорил он.

Госдума РФ допускала возможность ввода сил Организации Договора о коллективной безопасности на оккупированные территории Украины.

В январе этого года глава украинской компании "Энергоатом" Петр Костин заявил о необходимости ООН направить миротворцев на Запорожскую АЭС без соглашения с Россией о создании там зоны безопасности.

"Проблема в том, что нет решения на уровне МАГАТЭ. Процесс не продвигается вперед. Мы бы предложили вывести эту проблему на новый уровень", — отмечал он.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 24 марта прошлого года комментировал предложение отправки в Украину западного миротворческого контингента. Такие шаги приведут к третьей мировой войне, уверен он.