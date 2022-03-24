Дуда предложит НАТО ввести миротворцев в Украину

Польский лидер Анджей Дуда отметил, что происходящее в Украине — прецедент со времен Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда предложит на саммите НАТО в Брюсселе ввести миротворческую миссию в Украину. Об этом пишет kronika24.pl.

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Сейчас Дуда продолжает консультации с региональными лидерами в преддверии саммита НАТО и переговоров с президентом США Джо Байденом. К примеру, он встретился с президентм Болгарии Руменом Радевым в Софии.

По словам польского лидера, недавние события в Украине — прецедент со времен Второй мировой войны.

"Мои соотечественники, поляки, смотрят сегодня на Мариуполь, говорят со слезами на глазах: Мариуполь похож на Варшаву 1944 года, когда нацистские, фашистские немцы зверски бомбили жилые дома, убивали людей, убивали мирных жителей без всякой пощады. Сегодня российская армия, российские руководители ведут себя точно так же, как Гитлер, как немецкие эсэсовцы, как немецкие летчики фашистской армии во время Второй мировой войны", — заявил Дуда.

Он выразил надежду, что мир сможет эффективно ответить на эти военные преступления, чтобы отбить охоту у всех потенциальных лидеров и командиров поступать так же в будущем.

"Мы должны освободиться от доминирования России в области поставок нефти и газа. Мы должны создать полную диверсификацию, чтобы у наших стран был выбор", — добавил Дуда.

Кроме того, глава Польши провел консультации с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и с президентом Молдовы Майей Санду.

"Я надеюсь, что в будущем те, кто несет ответственность за нападения на поселения, за убийства мирных жителей, за террор, будут отвечать перед международными трибуналами за военные преступления", — подытожил польский президент.

Напомним,СМИ сообщили, что в РФ угрожают использовать ядерное оружие в случае "провокаций" НАТО.

Как известно, Украина обращалась к НАТО с просьбой передать 1% от своих танков и авиации, однако блок проигнорировал запрос Киева о предоставлении военной помощи.