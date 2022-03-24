Никогда не говорите, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО, — Зеленский

По его словам, Украина все еще ждет реальных действий от Североатлантического Альянса, который может предотвратить смерти мирных граждан.

Украина обращалась к НАТО с просьбой передать 1% от своих танков и авиации, однако блок проигнорировал запрос Киева о предоставлении военной помощи. Об этом в ходе саммита Североатлантического Альянса заявил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства напомнил, что Украина уже месяц в неравных условиях защищается от российских оккупантов. По словам Зеленского, для защиты от агрессии Киеву нужна военная помощь без ограничений, ведь Россия применяет весь свой арсенал вооружения, разрушая все объекты на своем пути.

В ходе видеообращения президент напомнил, что Украина обращалась к НАТО с просьбой передать 1% от своих танков и самолетов, но блок проигнорировал запрос о помощи.

"Это самое страшное во время войны — не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не желала этой войны. И не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Хотим выжить! Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот процент. Я не виню НАТО, вы не должны. Это не ваши ракеты и бомбы разрушают наши города. Сегодня были фосфорные бомбы. Убиты и взрослые и дети. Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов. Предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся", — продолжил Зеленский, выступая на саммите НАТО.

Президент также предупредил союзников, что Россия не планирует останавливаться на Украине и может осуществить военную агрессию даже в отношения стран-членов Альянса. Зеленский в ходе саммита также поинтересовался, уверен ли блок в том, что статья №5 о коллективной безопасности сработает в случае продолжения боевых действий на территории Европы.

В своем видеовыступлении глава государства призвал лидеров НАТО отказаться от фразы о том, что украинская армия не соответствует стандартам Североатлантического Альянса.

"Мы показали, на что способны наши стандарты. И как мы можем дать общую безопасность в Европе и мире. Как многое мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим, что вы цените… НАТО еще предстоит показать, что может сделать Альянс для спасения людей. Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. Мир ждет и Украина ждет. Ожидает реальных действий. Реальные гарантии безопасности. От тех, чье слово стоит доверия. И чьи деяния могут сохранять мир. По-настоящему. Предложения — на столе. Наши нужды — на столе. Мир — нужен нам немедленно. Ответы — только за вами", — подытожил Зеленский, выступая на саммите НАТО.

[ + – ] РФ не остановится на Украине и может вторгнуться в страны НАТО, - Зеленский

Напомним, 23 марта президент США Джо Байден вылетел в Европу, чтобы провести переговоры с руководством ЕС и НАТО. Американский лидер отметил, что сделает все возможное, чтобы глава Кремля Владимир Путин заплатил за полномасштабное вторжение в Украину.

Также 23 марта журналист "Голоса Америки" обнародовал возможную статистику потерь РФ в войне с Украиной, которую озвучивали на закрытом брифинге НАТО. В Альянсе считают, что общие потери оккупантов могут составлять от 30 до 40 тысяч военнослужащих.