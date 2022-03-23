Джо Байден отправился в Европу для переговоров по Украине с руководством ЕС и НАТО

По словам главы Белого дома, он будет добиваться того, чтобы президент РФ Владимир Путин сполна заплатил за полномасштабное вторжение в Украину.

Президент США Джо Байден отправился с рабочим визитом в Европу, чтобы сплотить международное сообщество в поддержку Украины. Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге Twitter.

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Джо Байден заверил, что будет добиваться того, чтобы президент России Владимир Путин заплатил за полномасштабное вторжение в Украину.

"Я направляюсь в Европу, чтобы сплотить международное сообщество в поддержку Украины и добиться того, чтобы Путин заплатил серьезную экономическую цену за свою войну по выбору", — написал американский лидер в своем микроблоге.

[ + – ] Джо Байден отправляется в Европу для проведения переговоров по Украине

Свой визит в Европу президент США Джо Байден анонсировал вечером 22 марта. По словам главы Белого дома, целью его официального визита являются переговоры с европейскими лидерами относительно полномасштабной войны, которую Владимир Путин начал в Украине.

Первой остановкой Джо Байдена будет Бельгия, где он встретится с союзниками по НАТО, Большой семерки и руководителями Европейского Союза.

"Обсудим наши усилия по поддержке Украины и наложение суровых санкций на Россию за ее вторжение. Затем я отправлюсь в Польшу, где проведу двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой. Я с нетерпением жду возможности обсудить наши ответные меры на гуманитарную ситуацию и кризис в области прав человека, который Россия спровоцировала в Украине. В этой поездке мы дадим понять, что Запад един в нашей защите демократии. Путин думал, что разделит нас, но мы сильнее, чем когда-либо в новейшей истории. Мы поддерживаем Украину и будем продолжать добиваться того, чтобы Путин заплатил тяжелую экономическую цену за свои действия", — сообщал президент США вечером 22 марта.

[ + – ] Джо Байден отправляется в Европу для проведения переговоров по Украине

Отметим, что 22 марта президент США Джо Байден предупреждал, что Владимир Путин может применить химическое оружие. По словам американского лидера, главу Кремля "прижали к стене" после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

23 марта издание The Wall Street Journal написало, что Зеленский во время разговора с Байденом просил президента США повременить с санкциями в отношении российского олигарха Романа Абрамовича. В Киеве рассчитывают, что миллиардер может стать посредником в переговорах с Кремлем.