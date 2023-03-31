Уже поздно: введение миротворцев заморозит конфликт в Украине, — экс-постпред ООН (видео)

Владимир Ельченко убежден, что миротворческую миссию в Украине нужно было проводить еще 10 лет назад. Сейчас Кремль не допусти ввода войск стран НАТО или ЕС.

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Введение миротворческих войск на территорию Украины на данном этапе войны может заморозить конфликт на долгие годы. Такое мнение выразил дипломат, постоянный представитель Украины в ООН в 2015–2019 годах Владимир Ельченко. Об этом он рассказал в пятницу, 31 марта, в эфире телеканала "Еспресо".

По словам украинского дипломата, в 2016–2017 годах, когда Украина была в составе Совета безопасности ООН, вопрос ввода миротворцев поднимался по Донбассу. Однако тогда столкнулись с двумя проблемами. С одной стороны пантеры и союзники Киева были не в восторге от этой идеи из-за высокой стоимости ее реализации. По оценкам западных стран, это могло стоить миллиарды долларов. При этом никто не был уверен в том, что это даст какой-то результат. Вместе с тем Россия предложила, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Эту идею сразу отбросили, и с тех пор вопрос больше никогда не поднимался.

"Я убежден в том, что в отличие от 15-16 годов, когда, возможно, такая операция, по крайней мере, приостановила развитие тогдашнего конфликта, на сегодня это выглядит абсолютно неуместным введение любых миротворцев, будь-то ООН или ЕС или даже НАТО. Россия никогда не допустит решения, которое не будет предусматривать участие тех стран, которые по отношения к ним являются дружественными. Представьте, чтобы на Донбассе или под Херсоном стояли миротворцы Беларуси, Сирии, Эритреи или Ирана", — объяснил Владимир Ельченко.

По словам экс-постпреда ООН, введение миротворцев заморозит конфликт, как это было с Северным Кипром, где 70 лет длится конфликт.

"Да, будет гибнуть меньше людей, но это абсолютно не устроит ни украинский народ, ни руководство. Эта идея уже не ко времени. Это можно и нужно было делать 10 лет назад, но сегодня это нереально и абсолютно никому не нужно", — добавил Ельченко.

Отправка миротворцев в Украину — что известно

31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе близко подошли к вопросу отправки миротворческого контингента в Украину. По его словам, если этого не сделать, угроза третьей мировой войны станет реальной.

"Мы близки к этой границе, которая ранее считалась не переступаемой. Сначала это звучало невероятно, но теперь угроза мировой войны — не литературное преувеличение. Это действительно настоящая опасность", — подчеркнул премьер.

В тот же день бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что в Европе обсуждают введение в Украину миротворческого контингента под эгидой НАТО. При этом он добавил, что миротворцы станут "законной целью для РФ".