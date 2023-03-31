"Твари": Медведев пригрозил Третьей мировой из-за возможной отправки миротворцев в Украину

По словам российского политика, миротворческий контингент Альянса придет "с автоматами и на танках", поэтому станет "законной целью для ВС РФ".

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Бывший президент России и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе обсуждают введение в Украину миротворческого контингента под эгидой НАТО. Однако он заявил, что миротворцы станут "законной целью для РФ". Об этом российский политик написал в Telegram 31 марта.

По его словам, Альянс продолжает "пичкать киевский режим" вооружением, танками, военной техникой, "наемниками" и отправляют своих инструкторов "по убийствам".

"Натовцы — не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои "миротворческие" услуги", — сказал Медведев.

Российский политик считает, что Запад намерен установить в Украине выгоден для себя мир с позиции силы и ввести миротворческий контингент "с автоматами и на танках", как было до этого в других государствах.

"Чем это заканчивается, показывает история проведенных США и их союзниками операций в самых разных регионах мира. Трагедии Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, многих стран Африки", — заявил он.

Экс-президент России считает, что таким образом НАТО собирается вступить в войну и "довести ситуацию до точки невозврата" и развязать Третью мировую.

"Очевидно и то, что такие "миротворцы" — наши прямые враги… Они будут законной целью для наших Вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам", — предупредил Медведев.

Напомним, 31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе близко подошли к вопросу отправки миротворческого контингента в Украину. По его словам, если этого не сделать, угроза Третьей мировой войны станет реальной.

24 марта президент Польши Анджей Дуда предложил НАТО ввести миротворцев в Украину. По его словам, происходящее в нашей стране — прецедент со времен Второй мировой войны.