"Тварюки": Медведєв пригрозив Третьою світовою через можливе відправлення миротворців в Україну

За словами російського політика, миротворчий контингент Альянсу прийде "з автоматами та на танках", тому стане "законною метою для ЗС РФ".

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Колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що в Європі обговорюють введення в Україну миротворчого контингенту під егідою НАТО. Однак він заявив, що миротворці стануть "законною метою РФ". Про це російський політик написав у Telegram 31 березня.

За його словами, Альянс продовжує "напихати київський режим" озброєнням, танками, воєнною технікою, "найманцями" і відправляють своїх інструкторів "за вбивствами".

"Натівці — не просто обірвані тварюки, які зіскочили з котушок від свого жлобства і нахабства. Вони тримають усіх інших за придурків. І, цинічно посміхаючись, пропонують свої "миротворчі" послуги", — сказав Медведєв.

Російський політик вважає, що Захід має намір встановити в Україні вигідний для себе мир з позиції сили та запровадити миротворчий контингент "з автоматами та на танках", як було до цього в інших державах.

"Чим це закінчується, показує історія проведених США та їх союзниками операцій у різних регіонах світу. Трагедії Кореї, В'єтнаму, Югославії, Іраку, Афганістану, багатьох країн Африки", — заявив він.

Експрезидент Росії вважає, що таким чином НАТО має намір вступити у війну і "довести ситуацію до точки неповернення" та розв'язати Третю світову.

"Очевидно і те, що такі "миротворці" — наші прямі вороги... Вони будуть законною метою для наших Збройних сил, якщо розмістяться на передовій без згоди Росії зі зброєю в руках і безпосередньо загрожуватимуть нам", — попередив Медведєв.

Нагадаємо, 31 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у Євросоюзі близько підійшли до питання відправлення миротворчого контингенту до України. За його словами, якщо цього не зробити, загроза Третьої світової війни стане реальною.

24 березня президент Польщі Анджей Дуда запропонував НАТО ввести миротворців до України. За його словами, те, що відбувається в нашій країні, є прецедентом з часів Другої світової війни.