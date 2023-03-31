Річниця деокупації Бучі: в Україну на саміт приїхали політики країн ЄС (фото, відео)

До Києва прибули прем’єр-міністри з Хорватії, Словаччини й Словенії, а також президентка Молдови. Політики братимуть участь у саміті "Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні".

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Сьогодні, 31 березня, в Україну прибули політики з Хорватії, Словаччини, Словенії та Молдови. Усі вони візьмуть участь у саміті "Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні", що відбудеться у річницю звільнення міста від загарбників. Про це повідомив уряд Хорватії.

Хорватія

З Хорватії до Києва вранці прибули прем’єр-міністр Андрей Пленкович, віцепрем’єр Томо Медвед та посолка країни Аніца Джаміч. Пленкович зустрінеться в Україні з президентом Володимиром Зеленським, колегою Денисом Шмигалем та головою ВР Русланом Стефанчуком. Також хорватський посадовець вшанує пам’ять жертв російської агресії та візьме участь у нагородженні захисників України.

Фото: Уряд Хорватії Фото: Уряд Хорватії Фото: Уряд Хорватії Фото: Уряд Хорватії Фото: Уряд Хорватії

"Уряд Хорватії був послідовним і чітким у своїй твердій підтримці України та засудженні російської агресії з самого початку. Ми продовжуємо надавати політичну, дипломатичну, економічну, військову, технічну та гуманітарну допомогу та рішуче виступаємо за європейський шлях України, її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність та реінтеграцію окупованих територій", — заявили на урядовому порталі.

Візит колеги прокоментував у соцмережах український прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він написав, що досвід повоєнного відновлення та євроінтеграції Хорватії цінний для України. За словами прем’єра, країна готова надати підтримку українцям у відновленні після війни, розмінуванні територій, ветеранській політиці та інтеграції до ЄС. Він повідомив, що нині хорвати готують ініціативу до Єврокомісії щодо допомоги в гуманітарному розмінуванні.

Фото: Денис Шмигаль / Facebook Фото: Денис Шмигаль / Facebook Фото: Денис Шмигаль / Facebook Фото: Денис Шмигаль / Facebook

"Радий вітати в Києві Прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Надзвичайно цінуємо допомогу хорватських друзів протягом усієї повномасштабної агресії Росії", — заявив Шмигаль.

Словаччина

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер та міністр оборони Ярослав Надя прибули в Україну нічним потягом з Польщі. Голова Міноборони розповів журналістам Aktuality, що веде з міністром оборони України Олексієм Резніковим перемовини щодо військової допомоги.

"Це правда, що можливості Словацької Республіки вже обмежені. Ми можемо відіграти ключову роль у виробництві боєприпасів на наших заводах. Переважну більшість забирає Україна або інші країни, які їй потім віддають", — сказав Надя.

Проте міністр оборони Словаччини зазначив, що країна може в п’ять разів збільшити виробництво боєприпасів 155 мм.

Прем"єр-міністр Словаччини Едуард Гегер та міністр оборони Ярослав Надя в Україні Фото: Aktuality

Прем’єр-міністр розкрив і власну мету поїздки: розповів, що планує обговорити з українськими урядовцями інтеграцію України до Євросоюзу.

"Ми маємо власний досвід із цим. Ми також були країною, яка потребувала допомоги інших країн, щоб наздогнати пропущений потяг", — пояснив Гегер.

З ним вже зустрівся Зеленський. Політики обговорили протидію російській агресії, співпрацю країн, відбудову України та її євроінтеграцію.

"Цінуємо всю підтримку України з боку Словаччини впродовж такого складного та сповненого викликів року. Дякуємо за останній вагомий пакет безпекової підтримки з боку Словаччини", — заявив український президент.

Словенія

Також до Києва прибув прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб. Він вже зустрівся з лідером України.

"Ми предметно обговорили взаємодію щодо відновлення та відбудови звільнених територій. Розраховуємо на подальше активне залучення Словенії до проєктів відбудови України", — написав Зеленський.

Фото: Уряд Словенії Фото: Уряд Словенії Фото: Уряд Словенії

Також політики поговорили про військову допомогу Україні та її інтеграцію до ЄС. Президент подякував прем’єру та народу Словенії за підтримку українців озброєнням і теплим ставленням.

"Ми хочемо засвідчити політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу відданість політиці територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми й далі будемо забезпечувати гуманітарну допомогу та сприяти післявоєнній відбудові", — заявив Голоб.

В уряді Словенії розповіли, що країна сприятиме післявоєнному відновленню України. Зокрема, готова долучитися до реконструкції Ізюма у Харківській області.

Молдова

До України сьогодні завітала і президентка Молдови Мая Санду. Вона про це повідомила у власних соцмережах.

"Сьогодні ми з народом Молдови разом зі світовою спільнотою вшановуємо пам’ять про терор, заподіяний мирним жителям у Бучі рік тому. Шануємо невинних і сумуємо", — заявила Санду.

Президентка Молдови Мая Санду у Бучі Фото: Мая Санду / Твіттер

Лідерка підкреслила, що демократичні країни мають співпрацювати для забезпечення розслідування звірств та покарання за них російських загарбників.

Президент України опублікував відео з Бучі. Політики вшанували пам’ять жертв російської окупації.

"У річницю звільнення Бучі разом із главами іноземних держав та урядів вшанували пам’ять жителів міста, які загинули під час російської окупації. Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор", — підписав кадри Зеленський.

Нагадаємо, вчора президентка Молдови Мая Санду розповіла про плани Кремля щодо дестабілізації ситуації в країні. Вона заявила, що Росія хотіла використати Молдову як робить це з Білоруссю.

Сьогодні, 31 березня, у Кремлі прокоментували пропозицію Олександра Лукашенка припинити бойові дії. За словами прессекретаря президента РФ, війна в Україні — єдиний засіб досягнення цілей країни-агресорки.