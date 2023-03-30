"Молдовани — не піддані Кремля": Санду розповіла про спроби РФ повалити владу Молдови

Росіяни продовжують працювати над дестабілізацією ситуації всередені країни. За словами президентки, Кремль прагнув використати Молдову як Білорусь у війні проти України.

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Загрози військової агресії з боку країни-агресорки для Молдови немає, проте Кремль продовжує працювати над поваленням молдовського уряду. Про це заявила журналістам телеканалу VB президентка Мая Санду.

Санду повідомила, що війна в Україні має серйозні наслідки для Молдови. Однак найголовнішим лідерка держави вважає те, що завдяки українцям вдалося зберегти мирне небо.

"Найголовніше, мабуть, те, що нам усім вдалося зберегти мир, нам вдалося забезпечити людям безпеку тут, у Республіці Молдова. Звичайно, це завдяки мужності українців, які захищають власну свободу й стримують російську армію, яка є армією агресора", — сказала вона.

За словами президентки, ризику військової агресії Росії завдяки опору українців немає. Україну лідерка назвала щитом. Водночас вона розповіла про спроби Кремля повалити уряд Молдови.

"Російська Федерація намагається підірвати владу, і ми маємо цьому ще більше доказів. Зрозуміло, що РФ намагається створити в Кишиневі проросійський уряд, щоб використовувати Республіку Молдова, в тому числі проти України, як це робиться, наприклад, у випадку з Білоруссю", — пояснила Санду.

Президентка згадала заяви Кремля про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. На її думку, подібне могло статися і з Молдовою, адже керівництво Росії прагнуло використовувати країну у власних інтересах. Однак, підкреслила лідерка, цьому завадила незалежність уряду, обраного громадянами.

Санду впевнена, що спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові РФ не припинить. Однак також вона вірить, що російське керівництво побачило здатність молдован захиститися та наявність у них міжнародної підтримки.

"Ми кажемо тим із Кремля, що молдавани не є їхніми підданими та не робитимуть те, що від них вимагає Москва, скільки б вони нам не погрожували, — вирішуємо ми, вирішують громадяни Республіки Молдова", — заявила голова держави.

Також президентка розповіла, що корупція в Молдові — в інтересах Росії. За її словами, корумповані політики є засобом контролю країни-агресорки.

"В інтересах Російської Федерації, щоб тут, у Республіці Молдова, була корупція, був хаос, щоб були корумповані політики, яких вони могли б купувати й використовувати у своїх інтересах, і це робиться для контролю", — пояснила Санду.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу президента України Володимира Зеленського в австрійському парламенті члени однієї з партій влаштували протест. Колеги розкритикували їх за "ганебну" витівку.

Раніше, 29 березня, стало відомо про намір президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана зустрітися з лідером країни-агресорки Володимиром Путіним. Президент РФ може завітати на відкриття атомної електростанції в місті Гюльнар.