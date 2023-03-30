Австрійські депутати влаштували протест під час виступу Зеленського (фото, відео)

Члени партії FPÖ виставили перед собою таблички з написами "Простір для миру" та "Простір для нейтралітету", після чого залишили залу. Під будівлею парламенту зібралися активісти, які вважають ганьбою запрошення президента України на засідання.

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Сьогодні, 30 березня, в австрійському парламенті відбулася відеотрансляція виступу президента України Володимира Зеленського. Фракція FPÖ виразила свій протест, залишивши приміщення під час промови лідера. Колеги засудили депутатів. Про це відомо з матеріалу Vienna.AT.

Президент виступив у залі пленарних засідань Національної Ради Австрії. Його промова транслювалася онлайн. Лідер України подякував австрійцям за допомогу його країні.

"Коли ми звертаємося до вас із проханням про підтримку, ми просимо захистити життя", — наголосив Зеленський.

Також президент запросив в Україну австрійських депутатів, щоб вони переконалися в цьому на власні очі.

Одна з фракцій виступила проти виступу українського лідера та влаштувала протест. Депутати FPÖ на початку промови дістали таблички з написами "Простір для миру" та "Простір для нейтралітету", які розмістили на столах перед собою. Потім вони вийшли з приміщення.

Час для запитань до голови МЗС Австрії партія FPÖ використала для критики. Почалася дискусія про нейтралітет країни, але депутати інших фракцій засудили протест колег.

Реакція депутатів і суспільства на протест FPÖ

Австрійські журналісти повідомили, що на акцію під парламент вийшло близько сотні активістів. Один із них, на ім’я Стефан Крізманич, запрошення Зеленського для виступу назвав "ганьбою". Він сказав медійникам, що президент України відкрито співпрацює з ультранаціоналістами, усуває опозицію і толерує "чорні списки".

Однак колеги депутатів протест не підтримали. Представники різних партій розкритикували акцію, назвавши її ганебною, а пропозиції самої FPÖ проросійськими.

"Прикро, що вони так поводяться. Це справжня ганьба", — заявив речник ÖVP Рейнгольд Лопатка.

Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER

Він розкритикував колег за те, що ті виступили проти Зеленського. За його словами, Україна "мудро та рішуче" протистояла агресору, за що заслуговує на повагу. Також він підкреслив, що українці боронять нині вільний західний суспільний лад.

"Якщо хтось тут, у Палаті представників, і зраджує нейтралітет, то це FPÖ", — констатувала прессекретарка партії Зелених Ева Ернст-Дзієдзіч.

За її словами, війна в Україні ставить під загрозу стабільність у всьому світі. Також вона подякувала суспільству за солідарність і те, як прийняли українських біженців.

"Якщо ви подаєте сюди лише 30 проросійських пропозицій за рік, це не є ані сигналом миру, ані сигналом нейтралітету", — сказав віцелідер SPÖ Йорг Ляйхтфрід.

Керівниця NEOS Беата Майнль-Райзінгер заявила, що їй соромно через те, що члени парламенту не можуть відрізнити жертву від злочинця.

Нагадаємо, посол Росії в Будапешті Євгеній Станіславов повідомив, що Угорщина увійшла до списку "недружніх країн". Однак, за його словами, росіяни готові до конструктивної співпраці з угорцями.

Також 30 березня голова МЗС Дмитро Кулеба прокоментував головування країни-агресорки в Раді безпеки ООН із 1 квітня. На його думку, це схоже на злий жарт.