Угорщину внесли в список "недружніх країн", але РФ прагне конструктивного діалогу, — посол

За словами дипломата, Кремль вирішив внести країну до "блекліста" через підтримку санкцій проти Москви. Однак, за словами російського посла у Будапешті, країна-агресорка готова до співпраці попри це.

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Угорщина є "недружньою країною" для Росії, адже підтримала санкції проти неї. Однак посол РФ у Будапешті Євген Станіславов завірив, що росіяни залишаються оптимістами та прагнуть діалогу з угорцями. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого "РИА Новости".

"Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя та змушена їх суворо виконувати. Саме тому вона віднесена до категорії недружніх Росії країн, на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь", — пояснив Станіславов.

Посол розповів, що санкції все більше впливають на відносини країн. За його словами, це шкодить усім сферам співпраці: економіці, політиці, культурі та людським контактам. Також Станіславов розповів, що від цього страждає російське посольство в Угорщині.

"Але ми залишаємося оптимістами й навіть на цьому тлі продовжуємо прагнути конструктивної взаємодії з Угорщиною і тримати канали діалогу відкритими задля збереження накопиченого за минулі роки багажу позитивних напрацювань", — заявив дипломат.

Також посол підтримав Угорщину у боротьбі за права нацменшин в Україні. За його словами, Росія готова до співпраці з усіма зацікавленими сторонами "в інтересах припинення злочинної політики Києва щодо всіх національних меншин, що без винятку проживають в Україні". Він підкреслив, що угорці не вимагають особливого ставлення саме для своїх громадян, а відстоюють права усіх нацменшин.

"Треба віддати належне угорським колегам: говорячи про проблеми, з якими стикаються в Україні їхні земляки, вони ніколи офіційно не вимагали для них якихось особливих, спеціальних винятків із загальноукраїнських дискримінаційних норм, а прагнули домагатися коригування української політики загалом", — сказав Станіславов.

Нагадаємо, 23 березня голова офісу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергель Гуляш заявив, що на території країни президента Володимира Путіна арештовувати не будуть. За його словами, на це немає законних підстав.

Раніше, 20 березня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна не братиме участь у спільній закупівлі боєприпасів для захисників України. Він пояснив, що угорці хочуть миру.