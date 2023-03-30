Венгрию внесли в список "недружественных стран", но РФ стремится к конструктивному диалогу, — посол

По словам дипломата, Кремль решил внести страну в "блэклист" из-за поддержки санкций против Москвы. Однако, по словам российского посла в Будапеште, страна-агрессорка готова к сотрудничеству, несмотря на это.

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Венгрия является "недружественной страной" для России, ведь поддержала санкции против нее. Однако посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заверил, что россияне остаются оптимистами и стремятся к диалогу с венграми. Об этом известно из интервью, опубликованного "РИА Новости".

"Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", — объяснил Станиславов.

Посол рассказал, что санкции все больше влияют на отношения стран. По его словам, это наносит ущерб всем сферам сотрудничества: экономике, политике, культуре и человеческим контактам. Также Станислав рассказал, что от этого страдает российское посольство в Венгрии.

"Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и поддержанию каналов диалога открытыми для сохранения накопленного за прошлые годы багажа положительных наработок", — заявил дипломат.

Также посол поддержал Венгрию в борьбе за права нацменьшинств в Украине. По его словам, Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами "в интересах прекращения преступной политики Киева в отношении всех без исключения проживающих на Украине национальных меньшинств". Он подчеркнул, что венгры не требуют особого отношения именно для своих граждан, а отстаивают права всех нацменьшинств.

"Надо отдать должное венгерским коллегам: говоря о проблемах, с которыми сталкиваются в Украине их земляки, они никогда официально не требовали для них каких-либо особых, специальных исключений из общеукраинских дискриминационных норм, а стремились добиваться корректировки украинской политики в целом", — сказал Станиславов.

Напомним, 23 марта глава офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергель Гуляш заявил, что на территории страны президента Владимира Путина арестовывать не будут. По его словам, на это нет законных оснований.

Ранее, 20 марта глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна не будет участвовать в совместной закупке боеприпасов для защитников Украины. Он объяснил, что венгры хотят мира.