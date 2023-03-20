"Стоим на стороне мира": Венгрия отказалась покупать боеприпасы для отправки в Украину

По словам Петера Сийярто, Будапешт по-прежнему не будет предоставлять Украине оружие, но и не станет препятствовать такой помощи со стороны других стран ЕС.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 20 марта выступил с докладом с заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе, в ходе которого заявил, что Будапешт не станет принимать участие в совместной закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро. По его словам, Венгрия по-прежнему не будет предоставлять Украине оружие и продолжает "оставаться на стороне защиты мира".

"Мы хотим мира, мы не принимаем участия в этой акции. В то же время мы не будем мешать другим делать то, что они хотят", — заявил глава венгерской дипломатии.

Сийярто рассказал, что за свою позицию Будапешт оказался под давлением западных стран, но руководство страны не собирается сдаваться, несмотря на то, что это давление нарастает и становится "более жестким". Министр отметил, что для венгерских властей более важно отстаивать национальные интересы и удивился тому, что со стороны Евросоюза, который состоит из суверенных стран, звучит критика в адрес внешней политики Будапешта.

Глава венгерского МИД пояснил, что со стороны ЕС есть несколько предложений по увеличению поставок оружия Украине. Первое из этих предложений заключается в том, что если государство-член ЕС поставляет Украине боеприпасы из своих собственных существующих запасов, то это будет финансироваться из общего бюджета, Европейского фонда мира, в размере 1 млрд евро. Сиярто подчеркнул, что один процент из этой суммы — 10 млн евро — Венгрия внесет на укрепление стабильности на Западных Балканах и сокращение миграции в Европейский Союз.

В свою очередь второй миллиард будет направлен на закупку боеприпасов для Украины, однако Венгрия принимать участие в этом не будет.

"Мы не покупаем боеприпасы для отправки в Украину, поэтому вклад Венгрии в этот фонд может быть использован и на общие мирные цели", — подчеркнул Сийярто.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 марта заявил, что Европейские страны, поддерживающие Украину, всерьез могут обсуждать отправку своих военных в Украину. В качестве аргумента венгерский политик привел пример Германию, которая начала с отправки касок, а теперь предоставила танки и размышляет об отправке боевой авиации.