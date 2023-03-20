"Стоїмо на боці миру": Угорщина відмовилася купувати боєприпаси для відправки в Україну

За словами Петера Сіярто, Будапешт, як і раніше, не надаватиме Україні зброю, але й не перешкоджатиме такій допомозі з боку інших країн ЄС.

Related video

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 20 березня виступив з доповіддю із засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі, у процесі якого заявив, що Будапешт не братиме участі у спільній закупівлі боєприпасів для України на суму 2 млрд євро. За його словами, Угорщина, як і раніше, не надаватиме Україні зброю і продовжує "залишатися на стороні захисту миру".

"Ми хочемо миру, ми не беремо участі в цій акції. Водночас ми не заважатимемо іншим робити те, що вони хочуть", — заявив голова угорської дипломатії.

Сіярто розповів, що за свою позицію Будапешт опинився під тиском західних країн, але керівництво країни не збирається здаватися, попри те, що цей тиск наростає і стає "жорсткішим". Міністр наголосив, що для угорської влади важливіше відстоювати національні інтереси та здивувався тому, що з боку Євросоюзу, який складається із суверенних країн, звучить критика на адресу зовнішньої політики Будапешта.

Голова угорського МЗС пояснив, що з боку ЄС є кілька пропозицій щодо збільшення постачання зброї Україні. Першою з цих пропозицій є те, що якщо держава-член ЄС постачає Україні боєприпаси зі своїх власних реальних запасів, то це фінансуватиметься із загального бюджету, Європейського фонду світу, у розмірі 1 млрд євро. Сіярто наголосив, що один відсоток із цієї суми — 10 млн євро — Угорщина внесе на зміцнення стабільності на Західних Балканах та скорочення міграції до Європейського Союзу.

Зокрема, другий мільярд буде спрямований на закупівлю боєприпасів для України, проте Угорщина брати участь у цьому не буде.

"Ми не купуємо боєприпаси для відправки в Україну, тому внесок Угорщини до цього фонду може бути використаний і на спільні мирні цілі", — наголосив Сіярто.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 10 березня заявив, що Європейські країни, які підтримують Україну, всерйоз можуть обговорювати відправку своїх воєнних до України. Як аргумент угорський політик навів у приклад Німеччину, яка почала з відправки касок, а тепер надала танки та розмірковує про відправку бойової авіації.