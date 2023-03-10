В Україні на полі бою можуть з'явитися армії країн-союзниць, — Орбан

Глава угорського уряду вважає, що європейські країни не зацікавлені у мирному врегулюванні бойових дій в Україні. Орбан заявив, що "по-справжньому" миру в нашій країні хочуть лише Угорщина, Ватикан, Туреччина і Китай.

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Європейські країни-союзниці України всерйоз можуть обговорювати відправлення своїх військових в Україну. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю, повідомляє угорське видання Telex.

"Захід дуже близький до того, щоб на повному серйозі обговорювати перспективу відправлення своїх сил в Україну", — сказав Орбан.

За його словами, європейські країни (такі, як Німеччина) починали з відправлення касок, а тепер уже відправляють танки — і гадають, чи не відправити і винищувачі.

"Якщо дотримуватися цієї логіки ескалації, у якийсь момент український кордон цілком може почати перетинати і жива сила з-поміж країн-союзників України", — додав глава уряду Угорщини.

Політик підкреслив, що світ ще ніколи не був таким близьким до того, щоб локальна війна між двома країнами переросла в Третю світову.

Глава угорського уряду також вважає, що зі всіх країн миру в Україні "по-справжньому" хочуть Угорщина, Ватикан, Туреччина і Китай.

Нагадаємо, дещо раніше Віктор Орбан не заперечив можливість початку нової світової війни через Україну. За його словами, посилення військової допомоги та відправлення союзниками солдат в Україну може призвести лише до ескалації конфлікту. Орбан також вважає, що Захід зацікавлений у продовженні бойових дій.

На день раніше, 9 березня, у Пентагоні заявили, що Україна стає "бойовою лабораторією" для випробування іранського озброєння. У Міноборони США розповіли, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську "смертоносну допомогу".