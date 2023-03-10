"Захід хоче продовження": Орбан не виключає початку нової світової війни через Україну

За словами угорського прем'єр-міністра, посилення військової допомоги та відправлення союзниками солдатів в Україну може призвести лише до ескалації конфлікту. Орбан також вважає, що Захід зацікавлений у продовженні бойових дій.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що світова спільнота ніколи не була така близька до переростання російсько-український у глобальний конфлікт. Так він відреагував на повідомлення про те, що було зібрано першу ескадрилью танків Leopard і спрямовано Україну. Про це повідомляє угорське видання Telex.

"Рік тому ми всі сподівалися, що цей збройний конфлікт не переросте в справжню війну, але війна набагато грубіша та жорсткіша, ніж почалася", — заявив політик.

За його словами, Угорщина та Ватикан — єдині європейські держави, які виступають за мир. Однак міжнародне співтовариство розділене, а продовження воєнних дій в Україні хоче лише Захід, вважає прем'єр Угорщини.

"Міжнародна громадська думка різко розділена. Є Захід та інші: турки, араби, китайці й африканці — вони наполягають на припиненні вогню та мирних переговорах", — сказав Віктор Орбан.

Політик заявив, що ці держави страждають від нестачі продовольства й економічного дефіциту, а лідери Заходу "згоряють від військової лихоманки".

"Німці починали з касок, тепер вони з танками, зараз спільна тема, що завдання надіслати винищувачі", — заявив він.

Орбан також не виключив, що солдати українських союзників вирушать в Україну, що призведе до світової війни.

"Ми ніколи не були такі близькі до того, щоб локальна війна переросла у світову", — додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 9 березня Віктор Орбан заявив, що Угорщині, можливо, доведеться переглянути свої відносини з Росією в майбутньому через зміну геополітичних реалій після її вторгнення до України. За його словами, Будапешт зацікавлений у підтримці зв'язків із Москвою.

Також прем'єр-міністр поставив ключову умову для свого візиту в Київ. Глава його канцелярії Ґерґелі Гуляш заявив, що закон про мову є однією з головних перешкод. А поїздка політика в Україну відбудеться лише після вирішення спірних двосторонніх питань, серед них навчання в школах Закарпаття угорської мови.