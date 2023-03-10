"Нові реалії": Орбан заявив, що Угорщина має переглянути свої відносини з РФ, — ЗМІ

За словами прем'єр-міністра Угорщини, на користь Будапешта – підтримка зв'язків із Москвою. Однак зараз це практично неможливо реалізувати. Щобільше, відносини важко відновити навіть після війни в Україні.

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Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщині, можливо, доведеться переглянути свої відносини з Росією у майбутньому через зміну геополітичних реалій після її вторгнення до України. Про це пише видання Bloomberg.

За словами Орбана, на користь Будапешта – підтримка зв'язків із Москвою. Особливо це стосується енергетичної галузі. Проте відносини Європи та РФ можуть не відновитись до колишнього рівня навіть після закінчення війни Росії з Україною. Тому Угорщині доведеться пристосовуватися до нових реалій.

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності. Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини має серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією у найближчі 10-15 років", — сказав Орбан.

Журналісти нагадали, що глава уряду Угорщини став об'єктом різкої критики з боку своїх союзників щодо Європейського союзу та НАТО за підтримку тісних зв'язків із Росією навіть після того, як вона вторглася до України 24 лютого 2022 року. Також Орбан виступав проти санкцій Євросоюзу у бік Москви.

Видання пише, що поки що неясно, про що конкретно сигналізує такі слова Віктора Орбана. Можливо, він має намір змінити політичний курс своєї країни. Особливо на тлі чуток про те, що планується його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що в Угорщині назвали ключову умову візиту Віктора Орбана до Києва. У Будапешті зацікавлені у тому, щоб поїздка не несла за собою виключно "демонстративний характер", а допомогла вирішити низку розбіжностей між країнами, що виникли за останні роки.

Також повідомлялося, що Орбан висловився про можливий вступ України до НАТО. Прем’єр-міністр Угорщини вважає, що розширення Північноатлантичного Альянсу за рахунок Києва може втягнути його країну у війну.