"Новые реалии": Орбан заявил, что Венгрия должна пересмотреть свои отношения с РФ, — СМИ

По словам премьер-министра Венгрии, в интересах Будапешта – поддержка связей с Москвой. Однако сейчас это практически нереализуемо. Более того, отношения будет тяжело восстановить даже после войны в Украине.

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Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрии, возможно, придется пересмотреть свои отношения с Россией в будущем из-за изменения геополитических реалий после ее вторжения в Украину. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам Орбана, в интересах Будапешта – поддержка связей с Москвой. Особенно это касается энергетической сферы. Однако отношения Европы и РФ могут не восстановиться до прежнего уровня даже после окончания войны России с Украиной. Поэтому Венгрии придется приспосабливаться к новым реалиям.

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет", — сказал Орбан.

Журналисты напомнили, что глава правительства Венгрии стал объектом резкой критики со стороны своих союзников по Европейскому союзу и НАТО за поддержание тесных связей с Россией даже после того, как она вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Также Орбан выступал против санкций Евросоюза в сторону Москвы.

Издание пишет, что пока неясно, о чем конкретно сигнализирует такие слова Виктора Орбана. Возможно, он собирается изменить политический курс своей страны. Особенно на фоне слухов о том, что планируется его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что в Венгрии назвали ключевое условие визита Виктора Орбана в Киев. В Будапеште заинтересованы в том, чтобы поездка не несла за собой исключительно "демонстративный характер", а помогла решить ряд разногласий между странами, которые возникли за последние годы.

Также сообщалось, что Орбан высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. Премьер-министр Венгрии считает, что расширение Североатлантического Альянса за счет Киева может втянуть его страну в войну.