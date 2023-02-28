"Нужно обдумать десять тысяч раз": Орбан высказался о возможном вступлении Украины в НАТО

Премер-министр Венгрии считает, что расширение Североатлантического Альянса за счет Киева может втянуть его страну в войну.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО рано или поздно всплывет. Однако, по его мнению, Альянс должен "десять тысяч раз подумать" перед расширением на восток. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Орбан считает, что присоединение Украины к блоку может втянуть Венгрию в войну.

"Дальнейшее расширение НАТО на восток следует обдумать десять тысяч раз", чтобы оно не втянуло Венгрию в войну", — сказал он.

В то же время премьер-министр Венгрии отметил, что это не относится к вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

Напомним, 27 февраля Виктор Орбан заявил, что опасается, что какая-нибудь страна Европейского Союза решит ввести войска на территорию Украины для борьбы с РФ. Он также поддержал мирный план по Украине, который был предложен Китаем несколько дней назад.

24 февраля премьер Венгрии сказал, что Россия не может победить в войне против Украины, но ее как ядерную державу нельзя загонять в угол. Он призвал провести мирные переговоры и отметил, что весь Западный мир поддержал Украину, и России это может не понравиться.

Ранее, 27 января венгерский политик сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее "ничейной землей". Орбан добавил, что Запад не сможет победить, а Путин не может позволить себе проиграть из-за президентских выборов в 2024 году.