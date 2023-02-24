Москва не может победить, но РФ как ядерное государство нельзя загонять в угол, — Орбан

В годовщину вторжения премьер-министр Венгрии призвал к проведению мирных переговоров. Политик отметил, что весь Западный мир поддержал Украину, и России это может не понравиться.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не загонять Россию в угол и провести мирные переговоры по войне в Украине. Об этом в годовщину российского вторжения 24 февраля глава венгерского правительства написал у себя в Twitter.

Премьер-министр, в частности, отметил, что Москва не может победить, так как весь Западный мир поддержал украинскую сторону.

В то же время Россия является ядерным государством, и не стоит загонять ее в угол, считает он.

"Россия является ядерным государством, и ядерное государство нельзя загонять в угол, поскольку это может спровоцировать ядерную войну", — прокомментировал Орбан.

В связи с этим, глава Венгрии призвал стороны к проведению мирных переговоров и прекращению огня.

"Чем быстрее — тем лучше", — резюмировал политик.

Он также опубликовал фотографию с надписью "В этой войне не будет победителя".

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 февраля заявил, что его ведомство ведет работу по подготовке визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев. По его словам, поездка главы венгерского правительства в Украину состоится тогда, когда она будет "своевременной".

Спикер МИД Украины Олег Николенко в тот же день сказал, что Венгрия находится не в том положении, чтобы решать, когда должны начаться переговоры по урегулированию ситуации в Украине. Украинский дипломат отметил, что Сийярто мог бы сделать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России.