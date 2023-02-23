Не надо подыгрывать РФ: в МИД Украины заявили, что Венгрия не может призывать к переговорам

У Будапешта, как считает спикер ведомства Олег Николенко, уже была возможность содействовать достижению мира в Украине, но власти предпочли занять совершенно другую позицию.

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Венгрия находится не в том положении, чтобы решать, когда должны начаться переговоры по урегулированию ситуации в Украине, так как Будапешт ранее имел возможность добиться мира, но предпочел стать "на другую сторону истории". Такое мнение 23 февраля высказал спикер МИД Украины Олег Николенко в публикации в Facebook.

Замечание украинского дипломата прозвучало на фоне заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что президенты Джо Байден и Владимир Путин "могли бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы поговорили друг с другом". Глава венгерской дипломатии считает, что если не будет прекращения огня в Украине и мирные переговоры в ближайшее время не начнутся, то можно ожидать больших проблем, в том числе и в контексте угрозы техногенной катастрофы.

Комментируя заявления главы венгерского МИД Николенко отметил, что Сийярто мог бы сделать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. А что касается переговоров по Украине без самой Украины, то таковы возможны только в мечтах отдельных венгерских политиков.

"Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории", — подчеркнул Николенко.

При этом дипломат дал совет, — если Сийярто действительно так заботится о скорейшем завершении войны, то он может перед следующим визитом в Москву или в Минск, посетить Братиславу.

"В Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", — написал Николенко.

Напомним, что 21 февраля министр иностранных дел Словакии Растислав Качер опубликовал в Facebook пост, где в вульгарной форме обругал главу правительства Венгрии Виктора Орбана за его пророссийские политические симпатии и за позицию относительно войны в Украине.

В ответ глава комитета парламента Венгрии по иностранным делам Жолт Немет посоветовал Качеру обратиться к психиатру. По его словам, у словацкого министра действительно существуют проблемы психического характера, так как он его знает еще с того времени, когда Качер был послом Словакии в Будапеште.