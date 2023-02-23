Не треба підігравати РФ: у МЗС України заявили, що Угорщина не може закликати до переговорів

Будапешт, як вважає спікер відомства Олег Ніколенко, вже мав можливість сприяти досягненню миру в Україні, але влада воліла зайняти зовсім іншу позицію.

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Угорщина перебуває не в тому положенні, щоб вирішувати, коли мають розпочатися переговори щодо врегулювання ситуації в Україні, оскільки Будапешт раніше мав можливість досягти миру, але вважав за краще стати "на інший бік історії". Таку думку 23 лютого висловив речник МЗС України Олег Ніколенко в публікації у Facebook.

Зауваження українського дипломата прозвучало на тлі заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про те, що президенти Джо Байден і Володимир Путін "могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби поговорили один з одним". Очільник угорської дипломатії вважає, що якщо не буде припинення вогню в Україні та мирні переговори найближчим часом не розпочнуться, то можна очікувати на великі проблеми, зокрема й у контексті загрози техногенної катастрофи.

Коментуючи заяви очільника угорського МЗС, Ніколенко зауважив, що Сіярто міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігравати Росії. А що стосується переговорів щодо України без самої України, то такі можливі лише в мріях окремих угорських політиків.

"Угорщина перебуває не в тій позиції, щоб вирішувати, коли мають розпочатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти завоювати мир в Україні та Європі, але став на інший бік історії", — наголосив Ніколенко.

При цьому дипломат дав пораду, — якщо Сіярто справді так дбає про якнайшвидше завершення війни, то він може перед наступним візитом до Москви або до Мінська, відвідати Братиславу.

"У Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Впевнені, що наші словацькі колеги змогли б дати кілька мудрих порад", — написав Ніколенко.

Нагадаємо, що 21 лютого міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер опублікував у Facebook пост, де у вульгарній формі вилаяв голову уряду Угорщини Віктора Орбана за його проросійські політичні симпатії та за позицію щодо війни в Україні.

У відповідь голова комітету парламенту Угорщини із закордонних справ Жолт Немет порадив Качеру звернутися до психіатра. За його словами, у словацького міністра справді існують проблеми психічного характеру, оскільки він його знає ще з того часу, коли Качер був послом Словаччини у Будапешті.