Обдурив Орбана: в Угорщині відправили главу МЗС Словаччини до психіатра (відео)

Представник партії "Фідес" заявив, що уряд Угорщини відкидає всі звинувачення міністра Качера, тому було вирішено викликати посла для роз'яснень.

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Голова комітету парламенту Угорщини із закордонних справ, а також співзасновник правлячої партії "Фідес" Жолт Немет направив главу МЗС Словаччини Растислава Качера до психіатра за те, що той публічно ошукав прем'єр-міністра Віктора Орбана. Таке замулення Немет зробив під час брифінгу для преси.

За словами політика, він особисто знайомий із Качером і добре його знає, оскільки він рано був послом Словаччини у Будапешті.

"Мушу сказати, що дуже стурбований його психічним здоров'ям. І порадив би йому вкрай терміново відвідати психіатра", — сказав Немет.

Крім того, політик додав, що уряд Угорщини відкидає всі звинувачення Качера, а тому вирішили викликати посла Словаччини для роз'яснень.

[ + – ] В Угорщині відправили главу МЗС Словаччини до психіатра

Глава МЗС Словаччини публічно обдурив Орбана через війну в Україні

Нагадаємо, що Растислав Качер нецензурно вилаяв главу уряду Угорщини Віктора Орбана за його політичні загравання з Москвою. На своїй сторінці в соцмережі Facebook міністр заявив, що Орбан поводиться "не по-християнськи", бажаючи миру ціною життя та свободи українців.

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших у Карпатському басейні та високогір'ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є лише одне послання: Йди на х*й", — написав Качер.

[ + – ] Растислав Качер Фото: Facebook

Партія "Фідес"

Угорський громадянський союз – одна з найбільших політичних партій Угорщини. Дотримується ідеології націоналізму, націонал-консерватизму. Лідером є чинний прем'єр Віктор Орбан.

Нагадаємо, що раніше в МЗС України заявили, що Віктор Орбан назвав нашу країну "нічийною землею". На пресконференції політик заявив, що час у війні грає за Росії, а Захід не зможе перемогти. На його думку, Путін не може дозволити собі програти через вибори 2024 року.

Ще Фокус писав, що за словами Орбана, ФРН нібито очолила "табір війни", відправляючи Україні зброю. Він сказав, що ЄС винен у затягуванні російсько-української війни та підняв її до загальноєвропейського рівня. А в "таборі світу" є лише дві держави: Угорщина та Ватикан.