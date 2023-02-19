"Можливо, є старі карти": ФРН очолила "табір війни", відправляючи Україні зброю, — Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що ЄС нібито винен у затягуванні російсько-української війни та підняв її до загальноєвропейського рівня. За його словами, у "таборі миру" є лише дві держави: Угорщина та Ватикан.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Німеччину в тому, що та очолила "табір війни", відправляючи Україні озброєння для боротьби з РФ. Про це він заявив у своїй щорічній промові про стан справ у країні, передає видання iDNES.

За його словами, Європейський Союз нібито винен у затягуванні російсько-української війни та підняв її до загальноєвропейського рівня.

"Війна в Україні — це конфлікт не між арміями добра і зла, а між двома слов'янськими країнами, що воюють одна з одною. Це їхня війна, а не наша", — сказав він.

Орбан вважає, що у "таборі миру" залишаються дві держави: Угорщина та Ватикан. Він додав, що відповідальність за це несе Німеччина, оскільки після зміни ставлення до Росії інші країни також піддалися зовнішньому тиску і пішли у військовий табір, ініціативу в якому взяв на себе Берлін.

"Спочатку німці не постачали зброю, лише каски. Однак тепер німецькі танки Leopard скоро покотяться через українську територію на схід, до кордону з Росією. Можливо, є навіть старі карти", — сказав угорський прем'єр, натякнувши на напад нацистської Німеччини на СРСР.

Нагадаємо, 27 січня Віктор Орбан порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею". За його словами, час у війні грає на боці Росії, а Захід не зможе перемогти.

27 грудня прем'єр Угорщини заявив, що війна в Україні закінчиться лише коли цього "захочуть американці", припинивши надавати Києву військову та фінансову допомогу.