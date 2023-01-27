Порівняв з Афганістаном: прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну "нічийною землею", — МЗС

На пресконференції Віктор Орбан заявив, що час у війні грає за Росії, а Захід не зможе перемогти. На його думку, Путін не може дозволити собі програти через вибори 2024 року.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "нічийною землею" порівнявши її з Афганістаном. МЗС України викличе після Угорщини після скандальних заяв глави уряду, про що повідомив речник відомства Олег Ніколенко у себе у Facebook.

За словами Ніколенка, Орбан зробив таке порівняння під час спілкування із журналістами.

"Черговий зневажливий вислів Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви категорично неприйнятні", — написав Ніколенко.

Він заявив, що Будапешт продовжує курс на свідому руйнацію угорсько-українських відносин. Такі заяви негативно впливають на діалог між двома країнами.

Також спікер зазначив, що МЗС викликало представника Угорщини на "відверту розмову". Мало того, Україна має право вжити "інших заходів реагування" на слова Орбана. Щоправда, про що конкретно йдеться, Ніколенко не уточнив.

Крім того, видання The American Conservative пише, що під час пресконференції Орбан заявив, що президент РФ Володимир Путін не допустить поразки у війні проти України, оскільки має вибори у 2024 році.

Повідомляється, що Орбан заявив, що Росія вже не може захопити Україну, а тому хоче перетворити її на руїни, щоб не дати НАТО встановити тут свою присутність.

Також видання пише, що прем’єр Угорщини вважає, що в Україні нібито вже закінчуються війська, а час грає на боці країни-агресора. За словами Орбана, російська армія справді погано себе показала, але незабаром вона однаково переможе, коли "з усім розбереться".

Раніше Фокус писав, що прем'єр Угорщини Орбан заявив, що заблокує санкції ЄС на російську атомну енергетику. Будапешт продовжує співпрацювати з російською державною енергетичною компанією "Росатом", тому має намір блокувати будь-які санкції Європейського Союзу щодо цього сектору.

Ще нагадаємо, що Кулеба розповів, чому Угорщина не змінить проросійську позицію. За словами глави української дипломатії – Петер Сійярто єдиний, з ким він не спілкувався із ЄС з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Також повідомлялося, що МЗС України розкритикувало Орбана за слова про війну. Українські дипломати заявили – якщо Будапешт справді хоче миру, то має використати свої тісні зв'язки з РФ. А не закликати США припинити постачання зброї нашим захисникам.