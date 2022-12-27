"Патологічна зневага": МЗС України розкритикувало Орбана за слова про війну

Українські дипломати заявили — якщо Будапешт справді хоче миру, то має використати свої тісні зв'язки з РФ. А не закликати США припинити постачання зброї нашим захисникам.

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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що війна в Україні закінчиться тоді, коли США перестануть підтримувати ЗСУ. Текст офіційного повідомлення опубліковано на сайті відомства.

"Заяви прем'єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України й українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власній політичній короткозорості", — йдеться в заяві.

За словами пресслужби профільного міністерства, поразка України у війні з Росією, до якої Віктор Орбан побічно закликає, призвела б до прямої загрози російській агресії для Угорщини й угорців.

"Угорському лідеру слід запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв'язки з Москвою, щоб припинити агресію проти України та вивести війська", — резюмували в МЗС.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував свою "формулу миру". Він вважає, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Сполучені Штати припинять надавати їй підтримку у вигляді фінансування та постачання озброєння.

Фокус також писав, що в грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що потрібно розпустити Європарламент. За його словами, в ЄС потрібно "осушити болото" й урятувати економічну співпрацю з Росією.