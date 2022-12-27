Війна закінчиться, коли США перестануть підтримувати Україну: Орбан озвучив свою "формулу миру"

За словами прем'єра Угорщини, мир в Україні настане лише коли цього "захочуть американці", а Будапешт у російсько-українській війні перебуває "на угорській стороні".

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Війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Сполучені Штати припинять надавати їй підтримку у вигляді фінансування та постачання озброєнь. Про це в інтерв'ю Magyar Nemzet заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Відповідаючи на відповідне запитання журналіста, Орбан погодився, що війна в Україні "може тривати ще довго, може, навіть десятиліття". Глава угорського уряду додав: "Україна може продовжувати воювати лише доти, доки Сполучені штати підтримують її грошима та зброєю".

За словами Орбана, "якщо американці хочуть миру, то мир буде". Водночас, він додав, що ніхто не може очікувати від України відмови від територій на користь РФ в обмін на припинення війни. Прем'єр Угорщини зазначив, що Україна є суверенною державою і вона сама вирішує, коли і за що воювати, проте Захід може вирішити, "як ми їх підтримуватимемо".

"Угорщина вирішила, що оскільки ця війна не є нашою війною, враховуючи національні інтереси Угорщини, ми надаємо гуманітарну допомогу Україні. Ніколи не було миру, за якого сторони переговорів заздалегідь знали, які будуть результати", — заявив угорський прем'єр-міністр.

При цьому Орбан наголосив, що у російсько-українській війні Будапешт знаходиться "на боці Венгрії" — він зацікавлений у збереженні суверенної України, а також у тому, щоб РФ не становила загрози безпеці Європи. Однак у той же час Угорщина не збирається відмовлятися від економічних відносин з РФ, додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше у грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що потрібно розпустити Європарламент. За його словами, в ЄС потрібно "осушити болото" та врятувати економічну співпрацю з Росією.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що незабаром у Європі спалахне повномасштабна війна, яка стане продовженням російсько-української війни.