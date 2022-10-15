Орбан закликав Європу готуватися до затяжної війни

Глава угорського уряду вважає, що "тиск" на Росію у вигляді санкцій прискорить розвал Євросоюзу та повномасштабну війну в Європі.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що незабаром у Європі спалахне повномасштабна війна, яка стане продовженням російсько-української війни. Про це глава уряду угорського уряду заявив під час одного зі своїх виступів.

Орбан передрік Європі "економіку на колінах" і "затяжну війну", заявивши, що Угорщині потрібна армія, здатна гарантувати мир.

"Треба подивитися в обличчя реальності. Якщо так піде далі, санкції здригають Європу, економіка континенту стане на коліна, люди можуть опинитися в небезпеці, і, здається, нам треба готуватися до затяжної війни", — сказав він.

На думку Орбана, уникнути повномасштабної війни в Європі можна за допомогою зниження санкційного тиску на РФ і мирних переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

До речі, нещодавно Віктор Орбан уже говорив про те, що виступатиме проти розширення санкцій ЄС проти Росії та спрогнозував війну в Україні до 2030 року.

Нагадаємо, провокаційні заяви Орбана не поодинокі. Днями в унісон прем'єру ексглава МЗС Румунії заявив про те, що Україна має віддати території Угорщини, Польщі та Росії.

Крім того, Орбан закликав РФ і США до переговорів і назвав колишнього американського Дональда Трампа "надією на мир". Угорський прем'єр свою позицію аргументував тим, що Україна може вести оборонну війну проти РФ лише завдяки військовій підтримці США. Водночас Орбан не вважає нинішнього главу Білого дому Джо Байдена відповідним переговорником із американського боку.