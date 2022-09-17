Україна має віддати території Угорщини, Польщі та Росії, – ексглава МЗС Румунії

Андрей Марга, у минулому комуніст та інформатор румунських спецслужб, вважає, що Україна перебуває у "неприродних кордонах". На його думку, Києву варто передати західні землі Угорщині, Румунії та Польщі, а Росії — Донбас і Крим.

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Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга вважає, що Україна має віддати частину територій Росії, Румунії, Угорщині та Польщі. Про це сказав на презентації своєї книги "Доля демократії" у місті Алба-Юлія, пише видання Digi24.

"Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною — Польщі, Румунії — Буковину, а Росії — Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти", — Заявив Марга.

Відповідаючи на питання про повномасштабну війну в Україні, колишній чиновник сказав, що питання потрібно вирішувати у діалозі зі США, Росією, Німеччиною та Китаєм.

"У нас немає секретних документів, які призвели до ситуації в Україні. Поки не буде досягнуто згоди, миру в Європі не буде, демократія постраждає. Я за політичний реалізм, у наддержав США, Китаю, Росії та Євросоюзу має бути розуміння нової структури безпеки в Європі та світі", — заявив Андрей Марга.

На його думку, Румунії "нічого робити" у війні Росії з Україною.

Румунія має всі ресурси, щоб не постраждати від енергетичної кризи", — заявив колишній міністр.

Марга критично відгукнувся про демократію в Україні.

"Там ще далеко до демократії. Наразі (в Україні) заборонені партії, телебачення перебуває під контролем. Країна, з якої більшість людей їде з грошима, не може бути ні демократичною, ні розвиненою", — поділився він думкою.

Андрей Марга — філософ, політолог та інформатор спецслужб

76-річний Андрей Марга — румунський філософ, соціолог та політолог. Він обіймав посади міністра закордонних справ з травня по серпень 2012 року та міністра освіти Румунії з грудня 1997 по грудень 2000 року.

[ + – ] Андрей Марга спростовував зв'язки зі спецслужбами

Марга був ректором Університету Бабеша-Бойяї та президентом Румунського інституту культури. Ще у студентстві він вступив до Комуністичної партії Румунії.

В одній із доповідей Національної ради Румунії з вивчення архівів служби безпеки сказано, що Андрей Марга разом із дружиною Делією були інформаторами Департаменту державної безпеки. Відомо, що вони давали відомості про зустрічі з американським антропологом Кетрін Вердері.

Сам філософ спростовував зв'язки зі спецслужбами.

"Я жодних інформативних нотаток не давав, мене ніхто не просив це робити. За всією кампанією стоять фальсифікації та маніпуляції, в яких я не маю часу розбиратися", — говорив він журналістам.

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