"Україна була поганим господарем": угорський міністр заговорив про перемогу РФ у війні

За словами угорського політика, російська імперська думка та експансія не залежать від систем та форм правління. Він упевнений, що санкції, ведені Заходом проти РФ, не спрацювали.

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Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що у Росії перед Україною така велика кількість переваг, що вона могла б оголосити про перемогу будь-якої миті. Про це пише Magyar Hirlap.

Повідомляється, що таку заяву угорський політик зробив на презентації книги Гези Гече "Російська великодержавна політика 1905-2021".

За словами Гуйяшя, санкційна політика щодо РФ не виправдала очікувань Заходу, а лише допомогла агресору. Він зазначив, що після 1990 року Західна Європа вважала, що для економічної співпраці з Росією немає перешкод. За його словами, помилка не в тому, що Європа купувала енергоресурси в Росії, а в тому, що сьогодні їм немає альтернатив.

Крім того, політик сказав, що російська імперська думка та експансія не залежать від систем та форм правління. Європейська політика нині визначається відповіддю питанням, наскільки далеко простягаються ці імперські амбіції.

При цьому, як сказав Гуйяш, для стратегії національної безпеки Будапешта дуже важливо і вигідно мати країну між Росією та Угорщиною. Однак, на його думку, Україна погано поводилася з національними меншинами. Зокрема, з угорцями на Закарпатті.

"Україна була поганим господарем для національних меншин, навіть якщо першопричиною політики проти прав була російська меншість", — заявив він.

[ + – ] Голова адміністрації прем"єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

Раніше Фокус повідомляв, що Європарламент ухвалив звіт із критикою Орбана. Угорська влада не дотримується цінностей ЄС, а також не здатна забезпечити незалежність судів і дотримання прав людини, вважають парламентарі.

Ще нагадаємо, що Угорщина може вийти із Євросоюзу. У Чехії, яка зараз панує в ЄС, заявили, що Угорщина пройшла довгий шлях перед тим, як опинитися у скрутному становищі. Наразі уряд країни стоїть перед дуже важким вибором.