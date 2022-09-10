"На краю прірви": Угорщина може вийти з Євросоюзу, — чеський міністр

У Чехії, яка зараз головує в ЄС, заявили, що Угорщина пройшла довгий шлях перед тим, як опинитися у скрутному становищі. Наразі уряд країни стоїть перед дуже важким вибором.

Угорщина пройшла довгий шлях і зараз перебуває на краю прірви. Уряд країни повинен вибрати, чи повернутися назад, чи стрибнути в прірву непередбачуваних наслідків. Про це заявив міністр з європейських справ Чехії Мікулаш Бек, пише IRozhlas.

За його словами, може йтися про вихід країни з Європейського союзу. При цьому чеський чиновник заявив, що найближчими місяцями намагатиметься зберегти Угорщину та її статус-кво. Проте країна часто наполягає і відмовляється підтримувати санкції проти Росії чи окремих російських олігархів.

"У Європейському Союзі переговори часто бувають важкими, і на це може піти більше країн. Але Угорщина пройшла довгий шлях, на мій погляд, до краю якоїсь прірви, і тепер вона має вирішити, чи повертатися від того краю, чи ризикнути стрибком, про наслідки якого я не хочу спекулювати", — заявив політик.

Чехія – голова Ради Європейського союзу

З 1 липня 2022 року Чехія стала країною-головою в ЄС. Це означає, що вона може ухвалювати спільні рішення у Раді ЄС. Зазначимо, що країну наділяють таким правом пів року. Прем'єр-міністр країни стає на цей час головою Ради Європейського Союзу.

Раніше Фокус повідомляв, що Угорщина вимагає зняти санкції з трьох російських олігархів. За даними журналістів, Будапешт загрожує не підтримати нових обмежень проти Росії. У нинішньому списку санкцій понад 1000 осіб, їх продовження залежить від одноголосного рішення всіх країн Євросоюзу.

Ще нагадаємо, що Угорщина підписала договір із "Газпромом" на додаткові поставки газу. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, з 1 вересня країна додатково отримуватиме з РФ 5,7 млн кубометрів газу щодня.