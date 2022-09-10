"На краю пропасти": Венгрия может выйти из Евросоюза, — чешский министр

В Чехии, которая на данный момент главенствует в ЕС, заявили, что Венгрия прошла долгий путь перед тем, как оказаться в трудном положении. Сейчас правительство страны стоит перед очень тяжелым выбором.

Венгрия прошла долгий путь и сейчас находится на краю пропасти. Правительство страны должно выбрать, вернуться ли назад или же прыгнуть в бездну непредсказуемых последствий. Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, пишет IRozhlas.

По его словам, речь может идти о выходе страны из Европейского союза. При этом чешский чиновник заявил, что в ближайшие месяцы будет пытаться сохранить Венгрию и ее статус-кво. Однако страна часто упорствует и отказывается поддерживать санкции против России или отдельных российских олигархов.

"В Европейском Союзе переговоры часто бывают трудными, и на это может пойти больше стран. Но Венгрия прошла долгий путь, на мой взгляд, к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, возвращаться ли от того края, или рискнуть прыжком, о последствиях которого я не хочу спекулировать ", — заявил политик.

Чехия — председатель Совета Европейского союза

С 1 июля 2022 года Чехия стала страной-председателем в ЕС. Это означает, что она может принимать общие решение в Совете ЕС. Отметим, что страну наделяют таким правом на полгода. Премьер-министр страны становится на этот срок председателем Совета Европейского союза.

Ранее Фокус сообщал, что Венгрия потребовала снять санкции с трех российских олигархов. По данным журналистов, Будапешт угрожает не поддержать новые ограничения против России. В нынешнем санкционном списке более 1000 человек, их продление зависит от единогласного решения всех стран Евросоюза.

Еще напомним, что Венгрия подписала договор с "Газпромом" на дополнительные поставки газа. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, с 1 сентября страна будет дополнительно получать из РФ 5,7 млн кубометров газа ежедневно.