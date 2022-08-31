Венгрия подписала договор с "Газпромом" на дополнительные поставки газа, – МИД страны

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, с 1 сентября страна будет дополнительно получать из РФ 5,7 млн кубометров газа ежедневно.

Венгрия подписала договор с "Газпромом" на дополнительные поставки газа из России. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто, передает российское агентство РБК.

По словам главы внешнеполитического ведомства, с 1 сентября страна будет дополнительно получать из РФ 5,7 млн кубометров газа ежедневно вместо 2,6 млн кубометров в августе.

Долгосрочный контракт по газу Венгрия и российский "Газпром" подписали в августе прошлого года. Согласно достигнутым договоренностям, поставки газа из РФ будут продолжаться вплоть до 2036 года.

Изначально контракт предусматривал импорт 4,5 млрд кубов в год, то есть около 12,3 млн в сутки.

Как пишут "РИА Новости", дополнительные поставки газа будут происходить по "Турецкому потоку". Это газопровод из Анапского района Краснодарского края РФ, проходящий через территорию Сербии.

О том, что Венгрия готовится подписать контракт с "Газпромом" глава МИД заявил 29 августа.

"Нравится нам это или нет, но мы продолжим переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию. В ближайшие дни мы это доработаем с "Газпромом" и подпишем соглашение, по которому мы могли бы получить больше суточных поставок",— комментировал венгерский дипломат.

Напомним, Венгрия разрешила России строить АЭС "Пакш II" на своей территории. До этого "Росатом" долгое время добивался получения лицензии для строительства атомной электростанции в Евросоюзе.

Ранее мы рассказывали о том, что Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Чехия, в свою очередь, отказалась от российского импорта.